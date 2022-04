Le Google Play Store montre désormais ce que les applications font avec vos données

Nous vivons dans un monde centré sur les applications. Notre dépendance à l’égard des applications croise notre dépendance à l’égard des appareils mobiles. Il n’est pas rare que le smartphone d’une personne lambda soit rempli d’applications, dont beaucoup sont restées inutilisées et oubliées. De nombreux utilisateurs perdent de vue le fait que presque toutes les applications collectent et utilisent des données provenant des smartphones, même s’il ne s’agit que de choses apparemment inoffensives comme le modèle de l’appareil ou le nombre de fois où une application a été lancée. Le plus souvent, les utilisateurs ne sont tout simplement pas conscients que les applications utilisent ces informations avant de les installer. C’est pourquoi Google affiche désormais les informations relatives à la vie privée directement sur la page Play Store d’une application, afin d’aider les utilisateurs à choisir en toute connaissance de cause s’ils souhaitent installer l’application.

Google a pris de nouvelles mesures pour offrir aux utilisateurs de nombreuses fonctions de sécurité et de confidentialité en introduisant la section « Sécurité des données » dans le Google Play Store. Cette nouvelle fonction de protection de la vie privée, qui a été annoncée l’année dernière, indiquera aux utilisateurs quelles données sont collectées par les applications, un peu comme les étiquettes de confidentialité d’Apple dans l’App Store.

Avec la nouvelle section « Sécurité des données », Google demande aux développeurs d’applications de fournir aux utilisateurs des informations sur la manière dont leurs données sont collectées par les applications. Pour rappel, il était prévu qu’elle soit mise en place en février de cette année.

La section indique principalement si une application collecte les données de l’utilisateur et dans quel but, et si l’application respecte les règles de confidentialité du Google Play. Elle répond également à la question de savoir si les données des utilisateurs sont partagées ou non avec des tiers. Elle met également en évidence les mesures de sécurité prises par les développeurs d’applications pour protéger les données des utilisateurs.

Dans un article de blog, Google explique que le simple fait d’afficher les données collectées par l’application ne suffit pas et que des informations supplémentaires sont nécessaires. Elle a donc « conçu la section Sécurité des données pour permettre aux développeurs d’indiquer clairement quelles données sont collectées et dans quel but elles sont utilisées. Les utilisateurs peuvent également voir si l’application a besoin de ces données pour fonctionner ou si cette collecte de données est facultative ».

Les développeurs doivent jouer le jeu

Pour ceux qui l’ignorent, cette mesure est analogue aux étiquettes de confidentialité de l’App Store introduites avec iOS 14. Celles-ci fournissent également des informations analogues sur les différentes applications iOS aux utilisateurs. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez vous rendre ici.

La nouvelle section Sécurité des données vient s’ajouter à diverses fonctionnalités axées sur la confidentialité, comme le tableau de bord de la confidentialité, les indicateurs de caméra/micro, etc.

Google oblige les développeurs à remplir cette section d’ici juillet 2022. Si les développeurs modifient leurs pratiques en matière de traitement des données ou les fonctionnalités de leurs applications, ils devront également le faire dans cette nouvelle section. Malheureusement, ce système repose en grande partie sur la sincérité des développeurs quant aux informations qu’ils mettent en ligne dans cette section. La liste des éléments à couvrir est assez longue, et certains développeurs peuvent ne pas avoir envie de faire l’effort supplémentaire pour s’assurer qu’ils sont honnêtes quant à leurs activités de fond. C’est donc aux développeurs qu’il incombe de protéger les utilisateurs.