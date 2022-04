Le Galaxy Z Fold 4 serait équipé d’une batterie LG

Étant donné les réactions généralement positives aux précédentes batteries que Samsung s’est procurées auprès de LG, cette décision serait tout à fait logique. La diversification de la chaîne d’approvisionnement entraînera probablement une baisse des coûts et, potentiellement, une augmentation des marges bénéficiaires. Peut-être les géants coréens de la technologie deviendront-ils plus amis qu’ennemis.

LG entre sur le marché des smartphones pliables, mais pas comme on pourrait s’y attendre. Le géant technologique coréen LG pourrait fournir les batteries du Samsung Galaxy Z Fold 4 , ou d’un autre appareil de la gamme pliable de Samsung, selon The Elec .