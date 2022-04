La refonte du Google Store indique une annonce imminente de la Pixel Watch qui a fuité

Les preuves s’accumulent que la première smartwatch de Google, la Pixel Watch, est proche de voir le jour. Plus tôt dans la semaine, la boutique en ligne de Google a été rafraîchie, ce qui indique fortement que la société de Mountain View prépare le terrain pour l’introduction de la montre, et maintenant, le célèbre Evan Blass a posté une image de la montre.

9to5Google a été le premier à remarquer que le design de Google Store a été mis à jour pour mettre en avant la catégorie « Montres ». Le site Google Store a maintenant un look plus simple et il affiche des catégories de produits comme les smartphones, les montres et la maison connectée au lieu de marques comme Pixel, Nest, Stadia et Fitbit.

De plus, les abonnements sont appelés « Offres » et ce qui est intéressant à noter, c’est que la catégorie « Montres » est listée avant « Maison connectée », ce qui peut indiquer un changement de priorité. La page « Maison connectée » a maintenant un look plus clair et présente une grille de différents types de produits.

La navigation du site a également été modifiée, et lorsque vous sélectionnez une catégorie de produits, vous êtes désormais dirigé vers une page de destination au lieu d’un menu avec d’autres options. Les articles non répertoriés dans les catégories plus larges sont désormais accessibles depuis le carrousel de la page d’aperçu.

Le nouveau design est désormais disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon.

La fuite d’une image de la Pixel Watch corrobore les précédentes rumeurs

À la fin de l’année dernière, des rendus de la Pixel Watch ont été divulgués, et aujourd’hui, Blass a posté une image d’apparence officielle de la montre. La nouvelle image est conforme à ces rendus et affiche une montre connectée avec un cadran circulaire et un écran qui s’étend jusqu’à l’arrière. Comme les rumeurs l’indiquaient, elle comporte également des complications Fitbit. L’image montre également un point blanc, vraisemblablement pour les notifications en attente.

On voit également sur l’image la couronne numérique de la montre avec une tige assez proéminente.

Il y a quelques jours, Blass avait tweeté une image qui montrait apparemment un système d’entraînement pour la Pixel Watch, dont le nom de code est Rohan. Selon les précédentes rumeurs, la montre pourrait être équipée d’un processeur Exynos fabriqué par Samsung, ce qui n’est pas si surprenant étant donné que le géant sud-coréen a également aidé Google avec la puce Tensor qui alimente le duo de smartphones Pixel 6 et que les deux ont également collaboré sur la plateforme Wear OS.

Parmi les autres spécifications possibles, citons 32 Go de stockage, Google Assistant de nouvelle génération et trois options de couleur.

Une annonce à la I/O 2022

La montre sera très probablement dévoilée le mois prochain lors de la Google I/O, qui débutera le 11 mai. Reste à savoir si elle sera une redoutable concurrente pour les meilleures smartwatches d’aujourd’hui.