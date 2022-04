Apple envisage réellement un iPhone avec macOS ?

Pendant des années, les mondes du mobile et du bureau d’Apple ont été des îlots distincts et séparés qui leur étaient propres. Cependant, dernièrement, la société s’est efforcée de rapprocher ces deux mondes, comme elle l’a fait pour les applications iOS sur Mac avec Catalyst. Il s’avère que le nouveau processeur Silicium d’Apple, basé sur une architecture ARM, a peut-être fait éclater ces deux mondes de plusieurs façons.

Une nouvelle fuite a fait surface, indiquant la possibilité presque rêveuse d’un iPhone fonctionnant sur une puce Apple Silicon et exécutant un macOS, éventuellement lorsqu’il est connecté à un moniteur, un clavier et une souris.

Si cette idée ne semble pas insensée, vous avez peut-être été attentif aux efforts de Samsung, de Microsoft et même de Canonical pour transformer les smartphones en ordinateurs de bureau. Le Continuum de Microsoft visait à transformer Windows 10 Mobile en un ordinateur de bureau lorsqu’il était connecté à des périphériques, tandis que Samsung DeX a fait de même pour Android. Aujourd’hui, presque toutes ces idées et ces réalisations ont fait chou blanc.

