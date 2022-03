Le lancement du Vivo X Fold est confirmé pour le 11 avril, la Vivo Pad sera également lancée

Il y a eu un tas de fuites suggérant que Vivo va bientôt lancer son tout premier smartphone pliable. C’est maintenant devenu une réalité puisque la société a annoncé la date de lancement du Vivo X Fold, qui est prévue pour le 11 avril en Chine.

Il a été révélé que le Vivo X Fold sera lancé en Chine le 11 avril à 13 h 30, heure française, et qu’il s’agira d’un événement en ligne.

Vivo a également partagé un court teaser du Vivo X Fold sur Weibo, révélant le design de l’appareil. Il est montré que le X Fold aura un design semblable à celui des smartphones Samsung Galaxy Z Fold, ce qui signifie qu’il s’ouvrira comme un livre.

Le premier smartphone pliable de la société devrait marquer l’avènement de « l’ère de l’écran pliable 2.0 », ce qui signifie que l’on peut s’attendre à de nouvelles technologies et fonctionnalités de l’écran pliable. Les caméras du smartphone seront également couplées avec l’expertise de ZEISS, donc nous pouvons également nous attendre à de bonnes performances de la caméra.

D’autres détails ne sont pas connus pour le moment, mais nous avons une foule de rumeurs. Il est spéculé que le Vivo X Fold aura un écran de 8 pouces avec un verre UTG et un support du taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est susceptible d’être alimenté par le puissant chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et pourrait être couplé à une batterie d’une capacité de 4 600 mAh avec un support de la charge rapide filaire de 80W et de la charge rapide sans fil de 50 W. On peut s’attendre à ce qu’il fonctionne sous Android 12.

Vivo va également lancer sa première tablette

En plus de cela, Vivo devrait également lancer sa première tablette appelée Vivo Pad. La société a déjà confirmé son existence et présenté ses images, qui montrent une élégante tablette avec une bosse de caméra arrière différente et un support de stylet. La tablette est susceptible d’être alimentée par un SoC Snapdragon 870, de disposer d’une charge rapide de 44W, d’avoir un écran LCD à 120 Hz, et plus encore.

Outre les premiers produits pliables et tablettes de Vivo, la société devrait également présenter le Vivo X Note et la série Vivo X80 lors de l’événement du mois prochain. Ces appareils sont susceptibles d’appartenir au marché haut de gamme et d’être équipés d’une plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1. Cependant, les détails confirmés ne sont pas disponibles à l’heure actuelle.

Nous saurons tout sur les prochains smartphones Vivo au moment de leur lancement en avril.