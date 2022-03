La Google Pixel Watch devrait apparaître aux côtés du Pixel 7 en octobre

Nous continuons à attendre patiemment l’arrivée de la Google Pixel Watch, mais selon les dernières rumeurs, nous allons devoir patienter quelques mois encore — il semble que la montre connectée Pixel Watch pourrait ne pas être lancée avant octobre, aux côtés du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro.

C’est ce qu’indique le célèbre informateur Jon Prosser sur Twitter, qui affirme que la smartwatch sera présentée lors de l’événement Google IO en mai avant d’être annoncée et lancée plus tard dans l’année. Prosser affirme également que le Pixel 6a sera entièrement dévoilé lors du Google IO, qui se déroulera du 11 au 12 mai. Cet appareil serait mis en vente le 28 juillet.

Google I/O ’22 👇

From what I understand, Google will officially be announcing the Pixel 6a + “teasing” the Pixel Watch.

Pixel 6a launch (in most markets) pushed to July 28th.

Pixel Watch will be formally announced and launched with Pixel 7 and 7 Pro in October. pic.twitter.com/IwwRX2pZtR

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 24, 2022