Google vous permettra bientôt de prendre un rendez-vous médical en utilisant la recherche

Google a annoncé en fin de semaine dernière qu’elle facilite et accélère la recherche de rendez-vous auprès des prestataires de soins de santé de l’autre côté de l’Atlantique. Une nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de vérifier la disponibilité des rendez-vous dans certains établissements médicaux et de prendre rendez-vous directement depuis Google Recherche. Google indique qu’elle n’en est qu’au début du déploiement de cette fonctionnalité et qu’elle travaille avec ses partenaires, dont le fournisseur de soins rapides MinuteClinic de CVS.

Destinée actuellement aux personnes vivant aux États-Unis, cette fonctionnalité est disponible en anglais.

Google déclare : « Nous espérons étendre les caractéristiques, les fonctionnalités et notre réseau de partenaires afin de permettre aux gens d’obtenir plus facilement les soins dont ils ont besoin ». Imaginez combien il sera rapide et facile d’utiliser votre smartphone pour rechercher MinuteClinic dans votre ville et de taper sur l’onglet Rendez-vous. Cela fera apparaître une liste de rendez-vous disponibles pour certaines conditions que vous pourrez réserver immédiatement à l’écran.

Cette annonce a eu lieu lors du deuxième événement annuel de Google consacré à la santé, qu’elle appelle « The Check Up ». Les équipes de Recherche, YouTube, Fitbit, Care Studio, Health AI, Cloud et Advanced Technologies and Projects feront des présentations sur leurs dernières initiatives en matière de santé. Par exemple, à partir de cette semaine au Japon, au Brésil et en Inde, YouTube ajoute des panneaux d’information sur les sources de santé dans les vidéos pour aider les spectateurs à faire la différence entre les informations médicales réelles et factuelles et les fausses informations que l’on voit sur les médias sociaux.

Dans le même ordre d’idées, Google a également apporté des modifications au moteur de recherche afin d’afficher des avis sur les produits plus pertinents, plus détaillés et plus fiables, de sorte que les personnes qui recherchent un avis sur un produit puissent en tirer profit et décider de l’acheter ou non.

Fitbit aussi mobilisé sur la santé

L’équipe de Fitbit est également impliquée. Lors de l’événement, James Park, cofondateur de Fitbit, a expliqué comment les dispositifs portables peuvent aider les personnes souffrant de maladies chroniques, notamment de problèmes cardiaques tels que la fibrillation auriculaire (AFib). Une étude menée par Fitbit a permis d’identifier une AFib non diagnostiquée dans 98 % des cas.

Google a soumis son algorithme à la FDA pour examen et, l’on peut imaginer que cet algorithme pourrait se retrouver sur un appareil Fitbit permettant aux consommateurs de savoir s’ils souffrent de fibrillation auriculaire. Cet algorithme pourrait également faire son chemin vers Wear OS à l’avenir.