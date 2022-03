Microsoft lance sa première caméra IA pour le Surface Hub 2

Les entreprises qui ont intégré les fonctionnalités du Surface Hub dans leur travail vont maintenant pouvoir mettre à niveau les capacités de leur caméra, car Microsoft vient de lancer la première caméra alimentée par l’IA pour le Surface Hub 2. Les entreprises qui ont pleinement adhéré à la vision du futur du travail de Microsoft avec le Surface Hub pourront désormais mettre à niveau les capacités de sa caméra.

C’est la nouvelle Surface Hub 2 Smart Camera qui prend en charge le recadrage automatique, un large champ de vision et des fonctions de correction d’image qui pourront améliorer les réunions.

« La Surface Hub 2 Smart Camera recadre, ajuste l’éclairage et permet des angles de vue incroyablement large, le tout sans déformation, distorsion ou problèmes de profondeur de champ qui pourraient autrement limiter ce que vous voyez », a déclaré Steven Bathiche, vice-président de Windows et des appareils chez Microsoft. « L’équipe a fait un formidable travail pour peaufiner l’expérience afin de capturer et d’encadrer ce qui se passe dans la salle tout en étant fluide et naturel pour les téléspectateurs ou les participants à distance ».

La caméra est dotée d’un capteur de 12 mégapixels, d’un champ de vision de 136 degrés et d’une puissance de calcul de 1 téraflops, ce qui surpasse, par exemple, la Xbox 360 originale. La société exploite cette puissance ainsi qu’un algorithme qu’elle a mis au point et qui compense automatiquement la distorsion, l’inclinaison et les corrections de grand-angle pour garantir la fidélité des objets.

De cette manière, la Smart Camera du Surface Hub 2 peut détecter toutes les personnes présentes dans une pièce et s’assurer qu’elles restent visibles pendant une réunion.

Un prix assez élevé

Évidemment, il ne s’agit pas de la première webcam dotée d’une intelligence artificielle. En effet, ces derniers temps, il semble que tous les fabricants de webcams proposent des fonctions d’IA, telles que le flou d’arrière-plan, la détection des visages, etc. La grande différence ici est que cette webcam est destinée au Surface Hub 2.

La caméra intelligente Surface Hub 2 se fixe sur le dessus d’un Surface Hub 2 à l’aide d’un clic magnétique et d’un support USB-C. Elle est conçue pour le Surface Hub 2. Elle est conçue pour le Surface Hub 2 et sera vendue séparément à 799,99 dollars à partir d’aujourd’hui ou combinée avec le Surface Hub 2 S de 85 pouces le 31 mai pour 21 999,99 dollars. Cela peut sembler un prix élevé à payer pour ce qui ressemble à une webcam, mais si elle est aussi intelligente que Microsoft le promet, elle pourrait être une mise à niveau intéressante pour les entreprises qui ont dépensé 9 000 ou 22 000 dollars sur les appareils Surface Hub 2.