Un rendu du Samsung Galaxy Z Fold 4 fait surface en vidéo

Maintenant que Samsung a sorti la gamme Galaxy S22, la prochaine grande chose pour Samsung est la version 2022 de ses smartphones pliables. À l’instar du Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Fold 4 s’ouvrira comme un livre et dans le processus, il transforme un écran externe de 6,2 pouces en un écran interne plus grand de 7,6 pouces de la taille d’une tablette. Il est idéal pour ceux qui doivent emporter un smartphone et une tablette sur le terrain et qui ne peuvent pas porter les deux en même temps.

Le Galaxy Z Flip 4 sera un smartphone à clapet qui tient dans une poche, dispose d’un écran externe de 1,1 pouce pour les notifications et autres, et s’ouvre pour devenir un smartphone de 6,7 pouces avec un écran haut et fin. Le Galaxy Z Flip 4 pourra se glisser dans la plupart des poches jusqu’à ce qu’il soit temps de passer un appel.

Le designer Waqar Khan a diffusé un tweet qui comprend des liens vers ses rendus du Galaxy Z Fold 4 dont la sortie est prévue au second semestre de cette année. Khan a produit une bande-annonce mettant en exergue son rendu du smartphone pliable, qu’il a postée sur YouTube. Le tweet contient également des liens vers des photos du rendu.

L’ingénierie de la charnière reste la même, et le grand écran de couverture conserve également son apparence avec une découpe en forme de trou circulaire en haut pour la caméra frontale. Les bords de l’écran ont été légèrement réduits pour un aspect plus net. Cependant, le rapport d’aspect élevé s’est avéré être un élément de conception qui divise. Certaines personnes apprécient le fait qu’il soit très pratique, mais taper sur le clavier exigu n’est pas l’expérience la plus confortable. De plus, jouer à des jeux comme PUBG Mobile avec une tonne de commandes à l’écran est un test de patience.

Le dépliage de l’appareil révèle son panneau intérieur pliable, avec un look épuré et ininterrompu, sans encoche ni découpe. Bien sûr, une caméra frontale sous l’écran est en jeu ici, tout comme celle que nous avons vue sur le Galaxy Z Fold 3.

Un S Pen intégré ?

Il est intéressant de noter que Khan a inclus le S Pen dans son rendu mais n’a pas montré d’emplacement pour loger l’accessoire. Samsung devrait équiper ses deux nouveaux modèles pliables d’un matériau d’écran OLED M12 de nouvelle génération. Ce matériau sera également utilisé par Apple sur la série d’iPhone 14.

Il y a un triple réseau de caméras à l’arrière sans aucune conception distincte de l’îlot de caméras. Au lieu de cela, les anneaux des lentilles sont alignés verticalement et dépassent de la même manière que le Galaxy S22 Ultra. On ne sait pas grand-chose du Galaxy Z Fold 4 à l’heure actuelle, mais si l’on se fie à une supposition éclairée, il sera armé d’un processeur basé sur un processus de 4 nm qui sera très probablement le Snapdragon 8 Gen 1 ou une puce Exynos interne sur certains marchés.

Selon un rapport de The Elec, le grand écran de couverture mesurera 6,19 pouces, tandis que l’écran intérieur pliable mesurera 7,56 pouces. Il semblerait également que la société utilise la technologie EMR (Electro-Magnetic Resonance) pour le S Pen de nouvelle génération, qui ne dépendra plus des batteries intégrées, ce qui signifie que le stylet ne puisera pas de jus dans la batterie intégrée du Galaxy Z Fold 4. Mais gardez à l’esprit que ce ne sont que des rendus de concept et des rumeurs évoqués ici, ce qui signifie que le produit final pourrait être très différent de ce que nous avons imaginé jusqu’à présent.