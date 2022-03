Le Google Doodle célèbre la Journée internationale des droits des femmes 

La dernière œuvre d’art de la page d’accueil de Google met en lumière la diversité de la vie quotidienne des femmes du monde entier, juste à temps pour la Journée internationale des droits des femmes.

Le Google Doodle de cette année se présente sous la forme d’un diaporama animé qui fait défiler diverses scènes aux dessins vifs, chacune montrant une femme s’adonnant à différents passe-temps, activités ou simplement aux tâches habituelles de la vie — des scènes comme une mère surveillant ses enfants tout en travaillant à domicile, une femme âgée arrosant son jardin ou un médecin au travail. C’est plein de moments relatifs à la maison, au travail et à la vie.

Frustrées par l’oppression et l’inégalité qu’elles subissaient depuis longtemps, les femmes ont commencé à se faire entendre au début du XXe siècle en faisant campagne pour le changement. En 1908, un groupe de femmes a défilé dans les rues de New York pour réclamer de meilleurs salaires, des horaires de travail plus courts et le droit de vote. La première Journée de la femme a été observée dans tous les États-Unis l’année suivante, conformément à une déclaration du Parti socialiste d’Amérique. Cette journée est désormais célébrée chaque 8 mars dans des dizaines de pays du monde entier.

L’illustration de Google a été créée par la directrice artistique du Doodle, Thoka Maer, qui voulait s’assurer que toutes les femmes se sentent vues et valorisées pour leurs réalisations quotidiennes.

« Les deux dernières années ont été difficiles pour tout le monde, mais surtout pour les femmes. D’habitude, nous célébrons les femmes et leurs incroyables réalisations dans le passé et le présent, et nous inspirons les jeunes filles à rêver grand. La réalité de ces deux dernières années a forcé les femmes à changer d’orientation, à ajuster leurs priorités et à faire des sacrifices pour être là pour les autres qui en ont besoin », a écrit Maer dans un billet publié en même temps que le Doodle.

#BreakTheBias

Le Doodle espère montrer que ces petits moments qui se déroulent dans le monde entier sont tout autant à célébrer que ceux qui marquent l’histoire. « Nous nous réveillons tous le matin et nous avons tous un but, petit ou grand. Tout cela compte », a écrit Maer.

Le message du Doodle est également lié aux célébrations mondiales de ce mois-ci. En 2022, le thème de la Journée internationale des droits des femmes est #BreakTheBias, qui encourage les communautés du monde entier à identifier et à combattre les préjugés et les stéréotypes liés au genre. La campagne demande aux femmes de partager leurs expériences de lutte contre les préjugés dans tous les contextes, et invite les gens à travailler au sein de leur propre communauté et sur leur lieu de travail pour soutenir l’égalité des sexes.