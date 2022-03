Microsoft Edge pourrait identifier les problèmes de performances de votre PC

Microsoft affirme que l’activation du mode efficacité contribuera non seulement à améliorer l’autonomie de la batterie de votre appareil, mais aussi à permettre à la version de Windows que vous utilisez d’être plus efficace — bien que cela dépende exactement de l’appareil que vous utilisez.

Cela se fait par le biais d’un certain nombre de fonctionnalités, notamment la mise en veille des onglets en arrière-plan après cinq minutes d’inactivité, ainsi que l’effacement des onglets en veille afin d’économiser la mémoire et l’utilisation du processeur.