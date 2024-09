Instagram renforce les DMs avec la retouche photo et des stickers personnalisés

Instagram continue d’innover et d’améliorer son expérience utilisateur en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à ses messages directs (DMs). Parmi les nouveautés, l’application propose désormais des outils de retouche photo et de stickers dans les DM, permettant aux utilisateurs de personnaliser davantage leurs conversations.

Les utilisateurs d’Instagram peuvent à présent modifier les photos directement dans les DMs, en y ajoutant des dessins ou des stickers, une fonctionnalité analogue à celle déjà présente dans les Stories. Cette nouveauté rapproche donc l’édition d’image dans les messages privés de l’expérience interactive des Stories.

En outre, il est maintenant possible de créer des stickers personnalisés à partir de photos existantes, enrichissant ainsi les discussions avec des éléments visuels plus personnels et créatifs.

Nouveaux thèmes et icônes pour personnaliser les chats

Instagram introduit également de nouveaux thèmes pour modifier l’apparence des discussions dans les DMs. Ces thèmes, qui varient en fonction des saisons ou des collaborations avec des artistes, permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs messages. Par exemple, un thème automnal ou encore un autre pour promouvoir un album de la chanteuse Sabrina Carpenter sont disponibles. Cette initiative renforce l’immersion des utilisateurs dans l’écosystème Instagram, tout en rendant les échanges plus dynamiques.

Par ailleurs, une nouvelle icône en forme de gâteau d’anniversaire peut être ajoutée aux Notes, une sorte de statut temporaire affiché en haut des conversations privées. Cette petite touche permet d’indiquer des occasions spéciales, comme un anniversaire, de manière discrète mais visible.

Une stratégie axée sur les messages directs

Ces ajouts ne sont pas anodins, car Instagram voit dans les messages directs une opportunité de croissance majeure. Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a d’ailleurs confirmé que les DMs jouent un rôle clé dans l’algorithme de classement des contenus sur la plateforme. En effet, la façon dont un post est partagé via les messages privés influe sur sa visibilité globale. Plus un contenu est partagé, plus il est susceptible d’être mis en avant.

Mosseri encourage ainsi les créateurs de contenu à se concentrer sur des publications que les utilisateurs auront envie d’envoyer à leurs amis, afin d’augmenter leur portée au fil du temps. Ce nouveau regard sur l’interaction sociale via les DMs confirme l’importance croissante des messages privés dans la stratégie d’engagement d’Instagram.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Instagram continue d’améliorer l’expérience utilisateur en rendant les conversations plus interactives et personnalisées. La plateforme semble vouloir miser davantage sur les interactions privées, tout en offrant plus de moyens aux utilisateurs pour s’exprimer visuellement. Ces ajouts s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à renforcer l’engagement autour des DMs, tout en facilitant la création et le partage de contenu de manière toujours plus fluide et intuitive.