Android 15 : Sauvegardez et restaurez vos données de santé en toute simplicité !

Google ne cesse d’améliorer son système d’exploitation Android pour offrir une expérience toujours plus complète. Android Authority a récemment découvert une nouvelle fonctionnalité intéressante pour Health Connect, l’application de centralisation des données de santé, qui sera intégrée à Android 15.

Cette nouveauté, appelée « Sauvegarde et restauration », permettra aux utilisateurs de sauvegarder et de restaurer leurs données Health Connect, une fonctionnalité réclamée depuis longtemps par les utilisateurs soucieux de leurs données de santé.

Une fonctionnalité intégrée à Android 15

La fonctionnalité sera intégrée au module Health Connect d’Android 15, et non à l’application Health Connect téléchargeable sur le Google Play Store. Elle pourrait donc être exclusive aux smartphones compatibles avec Android 15.

La fonctionnalité « Sauvegarde et restauration » vous permettra de choisir la fréquence de sauvegarde de vos données Health Connect : quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Vous pourrez également choisir votre fournisseur de stockage cloud préféré pour la sauvegarde. En revanche, il semble que la sauvegarde locale sur l’appareil ne soit pas possible, du moins pour la restauration.

Les données exportées de Health Connect seront chiffrées avec un mot de passe, renforçant ainsi leur sécurité. Il n’est pas encore clair si le mot de passe du compte Google ou le code PIN/mot de passe de l’appareil sera nécessaire.

Une avancée majeure pour la gestion des données de santé

Health Connect centralise les données de santé provenant de montres connectées et d’autres applications et appareils de fitness et de bien-être. La possibilité de sauvegarder et de restaurer ces données est essentielle pour éviter toute perte en cas de problème technique.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait être déployée prochainement avec la version 4.23 de l’application Fitbit, disponible sur Android et iOS.

Google continue ainsi d’améliorer l’expérience utilisateur en offrant un contrôle accru sur les données de santé, tout en garantissant leur sécurité. Une avancée majeure pour la gestion de notre santé numérique.