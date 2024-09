Windows 11 : Microsoft accélère le lancement de vos applications avec la compilation AOT

Comme l’a rapporté WindowsLatest, Microsoft vient de confirmer l’ajout de la compilation Ahead of Time (AOT) native au Windows App SDK, une avancée majeure qui promet d’améliorer considérablement les temps de lancement des applications Windows 11.

Les tests internes de Microsoft ont démontré une réduction de 50 % des temps de démarrage et une diminution de la taille des packages d’environ 8x.

Le Windows App SDK permet aux développeurs d’utiliser des frameworks d’applications de bureau classiques pour créer des applications ayant accès aux API modernes, utilisables sur tous les types d’appareils Windows. Cependant, les applications créées avec le SDK, qu’il s’agisse d’applications Microsoft ou tierces, sont connues pour leur lenteur au démarrage, leurs animations saccadées et leurs temps de réponse lents. L’application Windows Photos, par exemple, est si lente à lancer que Microsoft a dû la faire fonctionner en arrière-plan pour contourner le problème.

La compilation AOT native devrait permettre d’accélérer considérablement les choses. Elle fonctionne en compilant les applications en code natif à l’avance, de sorte que lorsque l’application est exécutée, l’ordinateur peut sauter l’étape de traduction du code du développeur dans un langage qu’il peut lire. Cela réduit le travail de l’ordinateur, permettant aux applications de démarrer plus rapidement et d’avoir une empreinte mémoire plus faible.

Microsoft qualifie cette amélioration « d’incroyable gain de performance », bien qu’il faudra attendre un certain temps pour voir comment cela fonctionnera en pratique. Pour que le AOT soit efficace, les développeurs devront mettre à jour leurs applications pour en tirer parti, et chaque développeur le fera à son propre rythme. Les gains varieront également d’une application à l’autre.

Une avancée significative, mais pas une solution miracle pour Windows 11 ?

Microsoft présente ce changement comme une nouveauté excitante plutôt que comme la résolution d’un problème persistant, mais il est important de noter que les applications Windows 11 actuelles sont bien plus lentes qu’elles ne devraient l’être, et qu’elles ne deviendront pas plus rapides du jour au lendemain.

Il faudra donc patienter encore un peu avant de voir les bénéfices concrets de la compilation AOT native sur les performances des applications Windows 11. Mais cette avancée est sans aucun doute une étape importante vers une expérience utilisateur plus fluide et réactive.