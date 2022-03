Une fuite du schéma de l’iPhone 14 Pro montre comment Apple va remplacer l’encoche

Il est fort probable que la façade de l’iPhone 14 — ou du moins des modèles Pro – subisse un lifting cette année. Plus tôt cette année, il a été rapporté que les prochains iPhone Pro d’Apple pour l’année 2022, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, auront des découpes à double perforation pour loger la caméra frontale et la technologie Face ID. Ces découpes seront de forme différente, l’une étant circulaire (logeant le capteur de la caméra) et l’autre étant en forme de pilule (abritant les composants de Face ID).

Un bon nombre d’initiés fiables ont déclaré qu’Apple allait remplacer l’encoche qui a orné l’iPhone pour la première fois en 2017 par deux découpes. Aujourd’hui, de nouvelles informations sur le futur iPhone 14 Pro et les découpes en forme de pilule et de poinçon ont fait surface, affirmant qu’elles seront beaucoup plus grandes que prévu.

Selon un informateur sur Weibo corroboré par Jon Prosser, l’encoche de l’iPhone 14 Pro sera beaucoup plus grande que ce que nous avions initialement pensé. L’image partagée montre la taille réelle des découpes de l’encoche et du poinçon par rapport aux rendus que nous avons vus ces derniers jours. Et, elle suggère que les découpes pourraient même être deux fois plus grandes que ce que nous avions spéculé.

Prosser, dans sa vidéo, précise qu’il a pu vérifier la taille des découpes à partir de sa source, et c’est probablement ce à quoi l’écran de l’iPhone 14 Pro pourrait ressembler avec des découpes à double trou. Si cela est vrai, nous pourrions ne pas obtenir la surface d’écran que nous pensions être sur le point d’obtenir lorsque nous avons entendu qu’Apple allait abandonner l’encoche.

Alors que personne ne s’attendait à ce que l’écran de l’iPhone 14 soit aussi « soigné » que celui du Galaxy S2, car Apple doit également faire de la place pour la technologie Face ID, le nouveau schéma me laisse perplexe quant à la raison pour laquelle Apple veut retirer l’encoche.

D’autres nouveautés

Outre les informations sur les découpes, les précédentes rumeurs ont suggéré que l’iPhone 14 aura une meilleure autonomie que la série d’iPhone 13 grâce à un nouveau chipset 5G. Certaines rumeurs indiquent qu’Apple a déjà commencé la production d’essai de l’iPhone de cette année. Quelques-uns affirment même que les modèles iPhone Pro 2022 seront également dotés d’une caméra principale de 48 mégapixels et tireront parti de la technologie de « pixel binning ».

La famille iPhone 14 comprendrait l’iPhone 14 de 6,1 pouces, l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. La série sera probablement alimentée par la nouvelle puce A16 Bionic et la configuration maximale de la RAM sera apparemment de 8 Go. À titre de comparaison, les iPhone 13 Pro et Pro Max disposent de 6 Go de RAM. L’iPhone 14 n’est pas attendu avant septembre, et pour l’instant, tous les regards sont tournés vers l’iPhone SE 3, qui pourrait être dévoilé le 8 mars.