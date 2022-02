Les premiers tests du matériel et des performances du Steam Deck sont publiés

Le PC de jeu portable Steam Deck de Valve devrait commencer à être livré à la fin du mois, et avant ce lancement officiel, les premières critiques du monde réel commencent à arriver. Et pour la plupart, elles sont bonnes. Très bonnes.

Les YouTubeurs The Phawx, Gamers Nexus et Linus Tech Tips ont passé du temps avec le Steam Deck, et ils commencent à partager leurs notes de performance, leurs impressions sur le matériel et d’autres détails clés — bien qu’il y ait quelques éléments dont ils ne parlent pas encore, car Valve est encore en train de peaufiner le logiciel.

Pour cette raison, les critiques vidéo ne s’attardent pas sur le système d’exploitation du Steam Deck, qui est une distribution Linux personnalisée appelée Steam OS. Valve a demandé aux critiques de ne tester que 5 jeux connus pour leur bon fonctionnement (y compris certains jeux Windows fonctionnant sous Linux grâce au logiciel Proton de Valve).

Dans ce cadre, les évaluateurs ont pu examiner des éléments tels que l’autonomie réelle de la batterie (qui semble varier de 90 minutes à 6 heures, en fonction du jeu et des paramètres graphiques), la jouabilité, les performances thermiques et le matériel.

Comparé à d’autres ordinateurs de poche récents comme le ONEXPLAYER Mini (avec un Intel Core i7-1195G7), le GPD Win 3 (Intel Core i7-1165G7) et l’AYA Neo Next (processeur AMD Ryzen 7 5825U), le Steam Deck semble tenir sa promesse de taux d’images plus élevés grâce au GPU RDNA 2 plus performant. Il bénéficie également d’une meilleure autonomie de la batterie.

L’écran et les contrôleurs sont réputés très bons, mais le Steam Deck est un appareil assez grand qui pourrait rendre l’accès à certains boutons un peu inconfortable. Le retour haptique, quant à lui, n’est pas très satisfaisant pour le moment (bien que Valve affirme que cela pourrait être amélioré avec des mises à jour logicielles).

Des jeux qui se chargent très vite

L’une des choses qui m’encourage le plus est que la promesse de Valve selon laquelle les jeux se chargeraient presque aussi rapidement à partir d’une carte micro SD qu’à partir du stockage intégré semble se vérifier (du moins pour les titres que les journalistes ont pu tester), ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les personnes qui ont décidé d’opter pour le Steam Deck d’entrée de gamme à 419 euros, qui ne dispose que de 64 Go de stockage eMMC (les modèles plus chers disposent de SSD NVMe PCIe de 256 ou 512 Go).

En fin de compte, les trois critiques ont été très enthousiastes au sujet du Steam Deck et décrivent la console comme un excellent moyen de jouer à vos jeux PC préférés dans un facteur de forme hautement portable. Plus tard dans le mois, nous pouvons probablement nous attendre à voir d’autres critiques de Steam Deck après la levée d’un autre embargo et après que les testeurs aient été autorisés à parler du logiciel, à tester des jeux supplémentaires et peut-être même à installer Windows ou d’autres logiciels.