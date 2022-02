Avec iOS 15.4, Apple semble adopter les fonctionnalités de jeux de Sony

Ces dernières années, Apple a lentement mais sûrement commencé à s’intéresser aux jeux mobiles et à améliorer son ensemble de fonctionnalités à cet égard. Bien sûr, Apple Arcade a été un grand pas pour la société, en introduisant une plateforme de jeux mobiles par abonnement. Mais, il semble qu’Apple se prépare à quelque chose de plus grand dans un proche avenir.

Dans le journal des modifications d’iOS 15.4 et d’iPadOS 15.4, Apple a annoncé la prise en charge de la fonction de déclencheurs adaptatifs (Adaptive Trigger) des manettes DualSense de la PlayStation 5 de Sony, comme l’a noté TechRadar. C’est une initiative très intéressante, compte tenu de la niche que représente cette fonctionnalité.

Pour ceux qui l’ignorent, Adaptive Trigger est une nouvelle fonctionnalité des manettes DualSense, qui permet au jeu de contrôler la rigidité des boutons de déclenchement de votre manette. Dans le bon contexte, avec le bon jeu, cela peut améliorer l’expérience, c’est sûr. Ce n’est pas un problème si vous ne l’avez pas et ce n’est pas applicable à tous les jeux. Ce qui amène à la question suivante : pourquoi Apple s’intéresse-t-elle à une fonctionnalité de niche d’un produit qui n’est pas d’Apple ?

Il convient également de noter qu’Apple vend actuellement la manette DualSense dans ses propres boutiques. De toute évidence, le géant de Cupertino estime que ces manettes sont le meilleur accessoire pour les joueurs sous iOS.

Ces signaux semblent mettre un terme aux théories et aux spéculations selon lesquelles Apple se prépare à lancer sa propre console de jeu dans un proche avenir. Si c’est le cas, ce lancement n’est pas imminent, sinon Apple n’approuverait pas la DualSense et ses caractéristiques.

Focus sur le cloud

Ce qui est plus probable, c’est qu’Apple pense que le streaming de jeux sur le cloud de haute qualité est de plus en plus une réalité, et que de plus en plus de joueurs cherchent à streamer des jeux de qualité console directement sur leurs iPhone.

Autrement dit, Apple ne travaille-t-elle pas sur une console de jeux, mais plutôt sur un streaming de jeux ?