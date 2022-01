Chrome OS pourrait ajouter la Charge adaptative pour améliorer l’autonomie de la batterie de votre Chromebook

Chrome OS est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs qui s’appuient principalement sur des outils en ligne pour effectuer la majeure partie de leur travail sur leur PC.

En raison de cette approche « web-first », les Chromebooks sont souvent équipés de composants « de base », ce qui leur permet d’atteindre une autonomie exceptionnelle. On s’attend maintenant à ce que les Chromebooks reçoivent une fonctionnalité de la gamme Pixel de Google pour les aider à atteindre une durée de vie de la batterie plus longue et plus saine.

Les ordinateurs fonctionnant sous Chrome OS de Google recevront la fonction Charge adaptative des appareils Pixel, rapporte 9to5Google. La fonction Charge adaptative permet aux smartphones Pixel de ralentir intentionnellement le taux de charge lorsque le smartphone est branché sur une prise murale pendant la nuit. Cette charge réduite, comme vous pouvez vous y attendre, aide à minimiser la chaleur générée pendant la charge, ainsi qu’à améliorer la durée de vie des batteries et à prévenir les risques d’incendie dus à une chaleur excessive.

Selon les nouvelles références de code repérées par 9to5Google dans le Git de Chromium, la Charge adaptative apprendra les habitudes d’un utilisateur en utilisant l’apprentissage automatique pour déterminer la vitesse de charge des Chromebooks. Cependant, contrairement aux appareils Pixel où la Charge adaptative règle la vitesse de charge pour que la batterie atteigne 100 % plus près de votre alarme quotidienne, la fonctionnalité optimisera les vitesses de charge en fonction de votre routine de travail quotidienne habituelle. Parallèlement à l’optimisation de la vitesse de charge, les Chromebooks afficheront également une notification lorsque la fonction Charge adaptative est active.

Le code ne précise toutefois pas quels Chromebooks bénéficieront de cette fonctionnalité. Puisque la Charge adaptative sur Android est exclusivement disponible sur les appareils Pixel, 9to5Google fait également allusion à la possibilité que cette fonctionnalité soit limitée à la propre gamme Pixelbook de Google ou à d’autres Chromebooks alimentés par une puce Tensor à l’avenir. Nous devrons attendre que la fonctionnalité soit disponible dans Chrome OS pour en savoir plus.

Une fonctionnalité très utile

La Charge adaptative est particulièrement bénéfique pour les Chromebooks, car nous gardons souvent nos ordinateurs portables constamment branchés à une prise de courant pendant le travail. Avec l’augmentation du télétravail et la diminution des frontières entre vie professionnelle et vie privée, la charge continue des ordinateurs portables peut être dévastatrice pour la santé de la batterie.

La plupart des appareils modernes utilisent des batteries lithium-ion (Li-ion) et la production excessive de chaleur pendant la charge peut non seulement réduire leur durée de vie, mais aussi entraîner des défaillances, notamment des explosions catastrophiques. Une batterie Li-ion est particulièrement instable à l’état de charge (lorsque la capacité de la batterie est plus proche de 100 % et que la batterie passe rapidement d’un état de charge à un état de décharge), et la prochaine mise à jour tentera de réduire le temps qu’un utilisateur passe lorsque la batterie est à ou autour de 100 % de charge.