Snapchat ajoute des réponses aux chats, des réactions par Bitmoji, etc

Snapchat pour iOS a reçu une nouvelle mise à jour, la première de 2022, et elle apporte un grand nombre de fonctionnalités, en particulier des fonctionnalités centrées sur les messages pour les utilisateurs. Vous pouvez désormais répondre à des messages individuels, envoyer des réactions par Bitmoji, et bien plus encore.

En commençant par les réponses aux discussions, vous pourrez désormais répondre à des messages spécifiques sur Snapchat, un peu comme vous le faites sur WhatsApp. Pour ce faire, vous pouvez faire un appui long sur le message et sélectionner l’option « Réponse en chat » pour fournir une réponse ou faire un glissement gauche sur un message pour y répondre.

Ensuite, vous pouvez maintenant réagir à un message sur une discussion Snapchat avec les réactions Bitmoji. Pour cela, vous devez appuyer longuement sur le message pour voir une rangée d’émoticônes Bitmoji et choisir celle qui vous plaît. Le fonctionnement sera analogue à la façon dont vous pouvez réagir aux messages sur Facebook Messenger, Instagram et même Twitter. Sauf que ceux de Snapchat ont leur identité propre et ne sont pas de simples réactions en emojis (si vous avez créé votre Bitmoji).

Dans une note de presse officielle, Snapchat déclare : « Pour lancer la nouvelle année, nous avons ajouté une foule de nouvelles fonctionnalités à la messagerie Snapchat qui rendent les discussions avec vos vrais amis plus amusantes et expressives ».

Snapchat a également obtenu la possibilité de réaliser des sondages sur iOS. Un peu comme l’autocollant de sondage sur Instagram, il vous permet désormais d’ajouter différents types d’autocollants de sondage sur Snap Stories pour connaître l’opinion des gens. Cette fonctionnalité fonctionnera à la fois pour les utilisateurs d’iOS et d’Android. Si vous publiez un sondage, vous serez en mesure de voir qui a voté pour quoi. L’autocollant Sondage est désormais disponible dans la section Sticker dès que vous prenez un Snap sur l’application.

Pour les utilisateurs d’iOS pour le moment

Enfin, l’application de messagerie éphémère a amélioré les appels vocaux et vidéo pour rendre les conversations plus amusantes avec une interface améliorée et la possibilité d’ajouter facilement des Lenses. Elle vous permettra également de voir les personnes qui ont rejoint l’appel avant vous.

Ces nouvelles fonctionnalités de Snapchat ont commencé à être déployées et seront bientôt disponibles pour tous les utilisateurs d’iOS. Il est probable que toutes ces nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles pour les utilisateurs d’Android.