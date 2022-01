CES 2022 : Sony confirme le nom du PlayStation VR2 et le jeu Horizon

Lors de la présentation de Sony au CES 2022 en fin de soirée dernière, le géant du jeu et de la technologie a partagé de nouveaux détails sur son casque VR compatible de nouvelle génération. La prochaine itération du PS VR s’appelle officiellement le PlayStation VR2. Sony a révélé de nouvelles spécifications pour l’appareil ainsi que son premier jeu : Horizon Call of the Mountain, un spin-off VR d’Horizon Zero Dawn.

Sony n’a toujours pas montré à quoi ressemblera le casque lui-même, mais nous en savons déjà pas mal sur ses caractéristiques techniques.

Sony a partagé plusieurs nouvelles informations sur le PlayStation VR2 lors de son show et dans un message sur le PS Blog. Le casque sera doté d’un écran OLED 4K qui pourra être réglé sur 90 ou 120 Hz. Pour un casque VR, ces spécifications sont presque inédites — à titre de comparaison, l’Index de Valve utilise un écran LCD de 1440 x 1600 pixels, bien qu’il puisse atteindre 144 Hz.

PlayStation VR2 is the next generation of VR on PS5. Details on the #PSVR2 Sense controller, 4K OLED display, single-cord setup, and more: https://t.co/Ik5EI6nlfQ pic.twitter.com/d8by0QhOfn — PlayStation (@PlayStation) January 5, 2022

Le casque PlayStation VR2 sera également doté d’un système de suivi oculaire, qui permettra aux joueurs de contrôler le jeu en bougeant simplement les yeux. Les contrôleurs VR précédemment révélés, qui disposent d’un retour haptique, ont également un nom officiel. Sony les a baptisés « Sense Controllers », ce qui correspond à la dénomination DualSense de la PS5.

Et, il se connecte à la PS5 avec un seul câble USB-C.

Un jeu dédié

Sony a également annoncé le premier jeu qui sera exclusif au PlayStation VR2 : un nouveau volet de la franchise Horizon. Intitulé Horizon Call of the Mountain, le jeu sera développé par le développeur habituel de la franchise, Guerrilla, et Firesprite, que Sony a racheté l’année dernière.

Vous pouvez regarder une brève bande-annonce ci-dessous.

Malgré les informations publiées aujourd’hui sur le casque PlayStation VR2, Sony n’a pas annoncé un détail important : sa date de sortie. On ne sait toujours pas si le casque sortira, comme le veut la rumeur, pendant les fêtes de fin d’année.