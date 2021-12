Le portefeuille numérique Novi est disponible sur WhatsApp pour certains utilisateurs

Au début du mois dernier, nous avons entendu parler de l’intégration prochaine du portefeuille numérique Novi à WhatsApp. Maintenant, il semble qu’un nombre limité d’utilisateurs de WhatsApp aux États-Unis seront en mesure de tester cette intégration en envoyant et en recevant de l’argent en utilisant Novi.

L’information provient d’un tweet de Stéphane Kasriel, directeur de Novi, qui a annoncé que « Il y a une nouvelle façon d’essayer le porte-monnaie numérique Novi. À partir d’aujourd’hui, un nombre limité de personnes aux États-Unis seront en mesure d’envoyer et de recevoir de l’argent en utilisant Novi sur WhatsApp, rendant l’envoi d’argent à la famille et aux amis aussi facile que l’envoi d’un message ».

WhatsApp travaille sur cette intégration depuis un certain temps, avec des indices numériques apparaissant dans la version 2.21.22.6 de la populaire application. Le programme pilote fonctionnera sans frais ni commissions, ce qui signifie que les gens n’auront pas à payer un centime pour transférer de l’argent.

Les premiers utilisateurs de ce mode de paiement dans WhatsApp pourront effectuer autant de transactions qu’ils le souhaitent, réitère Kasriel.

Qu’est-ce que Novi ?

Novi est un portefeuille numérique de Facebook (la société mère de WhatsApp) qui utilise des monnaies numériques (actuellement, la plateforme fonctionne avec quelque chose appelé Pax Dollar) pour transférer de l’argent à l’international.

Disons que vous voulez envoyer de l’argent à vos proches au Japon. Vous ajoutez 100 dollars à votre compte Novi et ceux-ci sont automatiquement convertis en Pax Dollar (1 USD = 1 USDP). Ensuite, vous envoyez l’argent en appuyant simplement sur un bouton — c’est comme envoyer un message instantané. Vos proches au Japon recevront les 100 dollars Pax et ils seront automatiquement convertis en yens, ce qui leur permettra de les retirer facilement.

Novi fonctionne avec la technologie blockchain — la dernière avancée en matière de transactions sécurisées, votre argent sera donc en sécurité. La technologie blockchain présente de nombreux autres avantages, comme la rapidité des transactions et la réduction des coûts (par rapport aux virements bancaires et aux autres méthodes de transfert d’argent plus conventionnelles).

Facebook espérait utiliser sa propre monnaie de cryptomonnaie appelée Libra (à l’origine, il s’agissait de Calibro, qui devrait devenir Diem à un moment donné dans le futur), mais le réseau social a rencontré des difficultés inattendues. Diem était censé être lancé en 2021, mais avec seulement quelques semaines restantes, nous sommes probablement à la recherche d’un lancement officiel au cours de l’année prochaine.

Pas encore disponible en France

Le programme pilote n’est actuellement disponible qu’au Guatemala et aux États-Unis. Meta s’efforce d’étendre les fonctionnalités et la disponibilité du service, et on peut penser que d’autres pays seront bientôt pris en charge.