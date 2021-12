Le nouveau casque AR d’Apple pourrait utiliser la technologie Face ID pour suivre les gestes de la main

Apple prépare un casque de réalité augmentée (AR), et un analyste réputé prédit maintenant qu’il utilisera Face ID pour suivre les mouvements de la main. Le futur casque serait équipé de davantage de modules de détection 3D que les iPhone et, selon le rapport, pourrait un jour remplacer complètement les iPhone.

L’information provient d’une note pour les investisseurs préparée par Ming-Chi Kuo, un analyste respecté, qui a ensuite été partagée par MacRumors. Dans son rapport, il donne des précisions sur le type de performances et de fonctionnalités que nous pouvons attendre du prochain casque AR/MR (réalité augmentée/réalité mixte) d’Apple.

Selon Kuo, les nouveaux casques seront dotés de quatre jeux de capteurs 3D, contre un ou deux jeux actuellement proposés par les derniers iPhone. L’utilisation de capteurs supplémentaires ouvre le casque à tout un tas de nouvelles capacités, étendant le réalisme de l’expérience utilisateur.

Les capteurs utilisés dans le nouveau casque d’Apple s’appuient sur la lumière structurée pour détecter les mouvements et les actions. Kuo prédit que cela permettra au casque de suivre non seulement la position, mais aussi les mains de l’utilisateur et d’autres personnes, les objets devant l’utilisateur, et enfin, les changements détaillés dans les mouvements de la main.

Kuo a comparé la capacité du casque à suivre les petits mouvements de la main à la façon dont Face ID d’Apple est capable de suivre les changements dans les expressions faciales. Le fait de pouvoir détecter les petits mouvements de la main et des doigts permet de créer une interface utilisateur plus intuitive qui n’enlève rien au réalisme de l’utilisation d’un casque AR/MR.

L’iPhone et le casque d’Apple, qui n’a pas encore été nommé, reposent tous deux sur une lumière structurée, mais le casque doit être plus puissant que l’iPhone afin d’offrir une détection correcte des mouvements de la main. Kuo note que cela signifie que la consommation d’énergie de la lumière structurée du casque AR/MR est plus élevée.

En route pour le Métaverse

« Nous prévoyons que la distance de détection du casque AR/MR d’Apple avec une lumière structurée est 100 % à 200 % plus éloignée que la distance de détection de l’iPhone avec Face ID. Afin d’augmenter le champ de vision pour la détection des gestes, nous prévoyons que le casque AR/MR d’Apple sera équipé de trois ensembles de ToF (temps de vol) pour détecter les trajectoires des mouvements de la main avec de faibles exigences de latence », a déclaré Ming-Chi Kuo dans sa note aux investisseurs.

Kuo pense qu’Apple pourrait un jour souhaiter remplacer l’iPhone par le casque AR, même si cela n’arrivera pas de sitôt. Il prédit que dans les 10 prochaines années, les casques pourraient très bien remplacer les appareils électroniques existants par des écrans.

Avec l’ajout du suivi des gestes de la main, le nouveau casque d’Apple pourrait offrir une expérience immersive aux utilisateurs. Comme les rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait chercher à rejoindre Meta et d’autres entreprises dans leur expansion vers le Métaverse, il est possible que ce casque soit la première étape vers cet objectif.