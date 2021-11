Samsung annonce le Galaxy A03 : une meilleure caméra et une grande batterie

Samsung a annoncé un nouveau smartphone dans la gamme Galaxy A. Le Galaxy A03 est un appareil abordable doté d’une bonne configuration de caméra, de belles spécifications et d’un grand écran.

Le nouveau smartphone de la série A dispose d’un écran HD+ de 6,5 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau logeant une caméra frontale de 5 mégapixels. Son design semble suivre la tendance établie par ses autres frères Galaxy A à petit budget, le smartphone ayant un écran aux coins arrondis et un menton (bord sous l’écran) de taille moyenne. Le Galaxy A03 mesure 164,2 x 75,9 x 9,1 mm. Il prend en charge l’audio Dolby Atmos et se décline en trois coloris : Noir, Bleu, et Rouge.

La coque arrière du Galaxy A03 semble être en plastique. Il présente un design texturé, avec un système à double caméra situé dans son coin supérieur gauche. Le module de caméra a une finition différente par rapport au châssis, avec son apparence qui nous rappelle les modules de caméra de l’iPhone 12 et 12 mini que nous avons vus l’année dernière.

Quant aux caméras elles-mêmes, il s’agit d’un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture f/1.8 et d’une caméra de profondeur de 2 mégapixels avec une ouverture f/2.4. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport au prédécesseur du nouveau smartphone, le Galaxy A02, qui disposait d’une caméra principale de 13 mégapixels.

Le Galaxy A03 est équipé d’un processeur octa-core de 1,6 GHz. Ce processeur pourrait être une nouvelle version de la puce Exynos 7884 de Samsung, car il présente la même vitesse d’horloge et la même configuration de cœur. Le processeur sera associé à 3 ou 4 Go de RAM et à 32, 64 ou 128 Go de stockage.

Pas encore disponible

En ce qui concerne la batterie, le Galaxy A03 dispose d’une grande batterie d’une capacité 5 000 mAh. On ne sait pas si ce smartphone prendra en charge une quelconque forme de charge rapide, mais étant donné la taille de sa batterie, il est certain que l’on n’aura pas besoin de la charger très souvent. On ne sait pas encore avec quelle version d’Android ce smartphone sera livré.

Malheureusement, c’est tout ce que nous savons pour l’instant sur le Galaxy A03. Samsung n’a pas encore révélé de prix officiel, de date de sortie ou d’informations sur la disponibilité de l’appareil. Néanmoins, on peut prédire qu’ils seront tous deux assez abordables, étant donné la façon dont Samsung fixe les prix du reste de ses appareils de la série A.