Grâce à Windows 11 et la demande de PC de travail, les résultats de Dell et HP ont grimpé

Le chiffre d’affaires du groupe de solutions clients de la société a atteint 16,5 milliards de dollars au troisième trimestre de cette année, soit une augmentation de plus d’un tiers (35 %) par rapport à l’année dernière. En parlant des résultats, le vice-président de Dell Technologies, Jeffrey Clarke, a déclaré que « Windows 11 était un solide catalyseur de croissance et que la société s’attendait à ce qu’il stimule davantage la demande de nouveaux PC ».

Dell a déclaré avoir connu un trimestre record entre juillet et septembre de cette année, grâce à la « forte » demande de systèmes PC commerciaux et de stations de travail, d’appareils grand public haut de gamme et de machines de jeu, qui lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 28,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, soit une hausse de 21 % par rapport à la même période de l’année précédente, le bénéfice total atteignant 3,9 milliards de dollars.