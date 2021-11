Motorola pourrait être le premier à commercialiser un smartphone avec un capteur de 200 mégapixels

En septembre, Samsung a annoncé le premier capteur de 200 mégapixels dédié aux smartphones, et il est très peu probable que le prochain flagship de la société, le Galaxy S22 Ultra, utilise ce capteur.

Apparemment, la société sud-coréenne n’est pas pressée de lancer le premier appareil au monde doté d’un capteur de 200 mégapixels, et cet honneur ne reviendra pas non plus à Xiaomi. Cette information provient de la source Ice Universe, qui ajoute également que Xiaomi sera le prochain à lancer un smartphone de 200 mégapixels, au cours du second semestre 2022. Auparavant, on pensait que la prochaine série Xiaomi 12 serait la première à être équipée d’un capteur de 200 mégapixels, mais de nouveaux rapports affirment que le modèle phare utilisera plutôt une caméra principale de 50 mégapixels.

200MP camera will be adopted by Moto first, then by Xiaomi in the second half of next year, and by 2023, Samsung will adopt 200MP. — Ice universe (@UniverseIce) November 24, 2021

Si Xiaomi prévoit de sortir un téléphone avec un capteur de 200 mégapixels dans la seconde moitié de 2022, Motorola sortira probablement son appareil de 200 mégapixels quelque temps avant. Il est peu probable qu’il s’agisse du Moto Edge X, qui, selon les rumeurs, serait le premier appareil à arborer la prochaine puce phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, et à être équipé d’une triple caméra avec une caméra principale de 50 mégapixels.

Motorola a déjà commencé à faire du teasing sur le smartphone et semble croire qu’il sera l’un de ses meilleurs smartphones et dépassera les attentes. Étant donné que le Moto Edge X sera commercialisé dans le monde entier au début de l’année 2022, on peut se demander si le smartphone doté du capteur de 200 mégapixels dont on parle sera annoncé au deuxième trimestre 2022.

Si la rumeur s’avère vraie, ce sera la première fois que les smartphones Motorola seront des pionniers de la photographie mobile. Les smartphones Motorola, même les plus récents, n’avaient pas de bonnes caméras par le passé.

Le Galaxy S23 sera le premier de Samsung à en disposer

Quant à Samsung, bien que le prochain flagship pliable de la société soit censé être équipé de meilleures caméras que la génération actuelle, il est peu probable qu’il obtienne le capteur 200 mégapixels. Au lieu de cela, le Galaxy S23 sera apparemment le premier téléphone de la société à disposer d’une caméra de 200 mégapixels.

Dès sa sortie, le capteur ISOCELL HP1 a été considéré comme le capteur photo mobile le plus puissant jamais fabriqué. Il est doté de pixels de 0,64 μm et de la nouvelle technologie de pixelisation ChameleonCell pour produire des images de 50 mégapixels avec des pixels de 1,28 μm ou des clichés de 12,5 mégapixels avec des pixels de 2,56 μm dans des environnements peu éclairés. Il est également capable de filmer des vidéos 8K à 30 fps avec une perte minimale dans le champ de vision. Il peut également enregistrer des vidéos 4K à 120 fps et des clips full HD à 240 fps.

Outre la technologie ChameleonCell, le ISOCELL HP1 utilise également un algorithme d’apprentissage profond appelé Re-mosaic, qui s’active lorsque vous prenez une photo à la lumière du jour. L’algorithme permet au capteur de recréer des détails nets, qui, selon Samsung, seront difficiles à voir à l’œil nu. Les smartphones vont connaître une période passionnante au cours des deux prochaines années.