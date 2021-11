Le déploiement des mises à jour de Windows 11 va s’intensifier

Étant donné les critiques qui ont entouré le lancement de Windows 10 il y a plus de 5 ans, c’est un peu un soulagement que Microsoft a choisi d’être plus prudent avec Windows 11, du moins au début. Le géant de la technologie a employé des termes communs à tous aujourd’hui, connus sous le nom d’apprentissage automatique, pour déterminer quels PC Windows 10 sont éligibles pour recevoir la mise à niveau.

Cependant, aujourd’hui il semble que la société annonce qu’elle va pousser Windows 11 plus rapidement que prévu, tout cela grâce aux commentaires positifs que Microsoft dit avoir reçus.

Il est vrai qu’il y a eu moins de plaintes concernant des mises à niveau cassées de Windows 11 par rapport à ce qui s’est passé 5 ou 6 ans auparavant. Les avis de mise à niveau ne sont pas non plus apparus à gauche et à droite comme avec Windows 10, principalement parce qu’il y a moins d’ordinateurs qui répondent aux critères d’une mise à jour officielle en premier lieu. Bien sûr, il y avait encore quelques bugs, comme ceux affectant les processeurs AMD Ryzen, bien que Microsoft ne prenne en charge qu’un petit sous-ensemble de processeurs pour Windows 11.

Malgré cela, Microsoft révèle aujourd’hui que les réactions des utilisateurs ont été majoritairement positives, ce qui suggère que les utilisateurs de Windows 10 ont effectué la mise à niveau plus rapidement lorsqu’ils ont reçu la notification. De toute façon, il n’y a pas beaucoup de changements dans Windows 11 en ce qui concerne l’interface utilisateur, les plus problématiques étant les modifications du menu Démarrer et de la barre des tâches. En raison de ces facteurs, Microsoft est confiante qu’elle peut rendre Windows 11 disponible pour encore plus de PC éligibles sous Windows 10 à un rythme plus rapide.

Bien sûr, ces PC « éligibles » sont encore un petit sous-ensemble d’ordinateurs lancés au cours des 3 ou 4 dernières années, en particulier ceux qui sont équipés de puces TPM 2.0. Ces PC doivent également être équipés d’au moins la version 2004 de Windows 10. Par coïncidence, Microsoft annonce également que Windows 10 version 2004 ne sera plus pris en charge après le 14 décembre de cette année.

Windows 11 est toujours en constante évolution

Même si Windows 11 continue à être distribué aux propriétaires de PC, Microsoft continue également à développer et à améliorer la dernière version de Windows. Parfois, cela nécessite même de faire marche arrière par rapport à un changement introduit dans les précédentes versions.

Curieusement, la dernière version de Windows 11 — la build 22000.346 — pour les membres du programme Insider fait revenir l’écran bleu de la mort, mieux connu sous le nom de BSOD, après que Microsoft l’ait transformé en écran noir de la mort. Elle ne précise pas la raison, mais on ne peut qu’imaginer la confusion dans laquelle se trouvent les utilisateurs et les représentants du service clientèle lorsqu’ils se réfèrent à quelque chose qui est presque devenu une partie d’une expérience authentique de Windows.