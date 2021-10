Le Galaxy S22 Ultra sera doté d’un bloc de caméra arrière en forme de goutte d’eau ?

La nouvelle série Galaxy S22 devrait arriver au cours du premier trimestre 2022, car certaines rumeurs suggèrent que la nouvelle série Galaxy S de Samsung a également été affectée par la pénurie de puces en cours. Pourtant, cela n’empêche pas les rumeurs de surgir de temps en temps.

Les dernières informations proviennent du site néerlandais LetsGoDigital, où nous voyons de nouvelles images de ce qui pourrait être le Galaxy S22 Ultra avec un design de caméra en forme de goutte d’eau. En ce qui concerne le design général, on s’attend maintenant à ce que le Galaxy S22 Ultra soit différent des deux autres modèles Galaxy S22 ou de tout autre smartphone Galaxy S, d’ailleurs.

Nous avons vu plusieurs fuites concernant le possible design du Galaxy S22 Ultra. La plupart de ces fuites semblent coïncider dans le fait que nous pourrions obtenir un appareil avec un design qui ressemble à la gamme Galaxy Note maintenant disparue, et ce qui est mieux, il semble que Samsung a déjà trouvé un moyen d’adapter le S Pen à l’intérieur du châssis du prochain appareil.

Cependant, les fuites ne semblent pas pouvoir se décider sur le design final de la bosse de la caméra dans le nouveau flagship de Samsung. Les précédentes fuites suggèrent que le Galaxy S22 Ultra serait équipé d’un module quad-caméra avec un design qui ressemble à un P, tandis que d’autres fuites affirment que nous aurons deux modules caméra séparés.

Pourtant, les derniers rendus nous font penser à la possibilité d’obtenir un design de caméra en forme de goutte d’eau à l’arrière du Galaxy S22 Ultra. Bien sûr, cela ne fait pas perdre ou gagner des caméras à l’appareil, mais cela nous rappelle le design du LG Velvet.

Ces dernières images sont d’autant plus intéressantes que le design a été confirmé par deux informateurs bien connus dans le monde de la technologie, Ice Universe et Tron. Ice Universe poursuit en disant que le « Samsung Galaxy S22 ultra sera doté d’une caméra en forme de goutte d’eau ».

In fact, if we think from the perspective of reducing the weight of the camera, the current design is indeed the solution to minimize the weight of the camera, and the weight saved in this part is the S Pen pic.twitter.com/8LHIAWcl4M

—Ice universe (@UniverseIce) October 18, 2021