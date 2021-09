L’application Appareil photo du Pixel 6 Pro révèle des fonctionnalités à venir

Google devrait annoncer la série de smartphones Pixel 6 le 19 octobre prochain. Alors que nous connaissons déjà la plupart des spécifications clés du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, un nouveau rapport sur XDA Developers nous donne plus de détails sur la caméra du Pixel 6 Pro. Le rapport révèle également que le Pixel 7 de 2022 aura le nom de code « pipit ».

Si les smartphones Pixel de Google n’ont jamais eu le meilleur matériel photo du marché, Google a prouvé ses prouesses photographiques en les compensant par des algorithmes et une IA avancés. Après de nombreuses générations, Google est apparemment prête à mettre à niveau ses capteurs d’imagerie tout en continuant à s’appuyer sur le logiciel pour compenser ce que le matériel pourrait manquer.

Sur la base des fuites et des rumeurs publiées jusqu’à présent, nous savons que le Pixel 6 Pro aura une triple configuration de caméra arrière composée d’un capteur Samsung GN1 de 50 mégapixels, d’un autre Sony IMX386 de 12 mégapixels et d’un dernier Sony IMX586 de 48 mégapixels. De plus, nous devrions retrouver une caméra frontale de 12 mégapixels. Quant au Pixel 6, on pourrait s’attendre à une double caméra arrière de 50 mégapixels et 12 mégapixels, et une caméra frontale de 8 mégapixels. Le nouveau rapport laisse entendre que la caméra frontale Sony IMX663 de 12 mégapixels du Pixel 6 Pro pourrait avoir un objectif ultra grand-angle. Cependant, le champ de vision exact reste inconnu.

Un autre détail révélé dans le rapport concerne les capacités d’enregistrement vidéo du Pixel 6 Pro. Si l’on en croit le rapport, la caméra principale du Pixel 6 Pro prendra en charge l’enregistrement vidéo 4K à 60 fps. Cependant, Google pourrait plafonner l’enregistrement vidéo de l’ultra-large, du téléobjectif et de la caméra frontale au 4K à 30 fps.

Les niveaux de zoom seraient à 7x pendant l’enregistrement vidéo 4K à 60 fps et 1080p à 60 fps. Parallèlement, vous pouvez vous attendre à un zoom numérique jusqu’à 20x pour les vidéos et les photos en 4K à 30 fps ou 1080p à 30 fps. Vous pouvez même basculer de manière transparente entre les caméras arrière lors de l’enregistrement de vidéos en 4K à 30 fps sans mettre l’enregistrement en pause.

Une fonction « gomme magique »

Une découverte intéressante dans le rapport est la présence d’une fonction « gomme magique ». À en juger par son nom, cette fonctionnalité pourrait potentiellement vous permettre de supprimer des objets de vos photos. Google travaillait sur la suppression des objets en 2017, mais la fonctionnalité n’est jamais arrivée sur les smartphones Pixel. La puce Tensor de Google pourrait contribuer à alimenter cette fonctionnalité.

D’autres fonctionnalités possibles sont le réglage manuel de la balance des blancs, le flou du visage, le verrouillage de la scène, la prise en charge des micros Bluetooth pendant l’enregistrement vidéo, la lumière de la minuterie qui fait clignoter la LED de la caméra pendant le décompte de la minuterie et le flou de mouvement. Il existe d’autres fonctions telles que l’esthétique nima, le mode bébé et le projecteur de portrait dont les fonctionnalités ne sont pas encore connues pour le moment.