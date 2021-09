La Surface Pro 8 pourrait se vanter d’un écran à 120 Hz et de ports Thunderbolt

En janvier dernier, Microsoft a présenté la Surface Pro 7+, une version rafraîchie de sa tablette détachable 2-en-1. Comme l’appareil ne s’appelait pas Surface Pro 8, il était clair qu’un tel appareil pouvait encore faire… surface. Avec l’événement Surface de Microsoft qui aura lieu ce mercredi 22 septembre, nous pourrions voir l’introduction de la Surface Pro 8 (et d’autres dispositifs Surface).

Pour Microsoft, le secret de cette année n’est une fois de plus qu’à moitié gardé. D’abord, des informations sur la Surface Go 3 ont filtré, puis des documents sur le Surface Duo 2 ont fait surface.

Et si Microsoft se prépare à lancer un nouveau modèle de Surface Pro 8 ce mercredi, une fuite semble avoir révélé exactement ce à quoi il faut s’attendre de la nouvelle tablette. Le compte Twitter Shadow_Leak a publié une photo de la Surface Pro 8 de ce qui semble être un listing des caractéristiques. Le compte affirme que la Surface Pro 8 sera livrée avec un nouvel écran de 13 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec des bords étroits et deux ports Thunderbolt.

Cela signifie que l’écran sera mis à jour 120 fois par seconde pour offrir un défilement très agréable, des animations améliorées, et plus encore. La gamme Surface Pro 8 serait alimentée par le processeur Core de 11e génération d’Intel, avec Windows 11 préinstallé, et des disques SSD remplaçables.

L’informateur a également inclus une image de la Surface Pro 8 provenant de ce qui semble être une publicité imprimée pour l’appareil, montrant des bords plus étroits sur la tablette. The Verge affirme que l’image et les spécifications divulguées sont toutes deux conformes aux informations qu’ils ont reçues de sources familières avec les plans de Microsoft.

Néanmoins, le journaliste technique Zac Bowden invite au moins à la prudence, car selon ses informations, seuls certains détails techniques sont corrects et la photo de la fuite serait également inexacte. Bowden rapporte : « Pour votre information, bien que certains détails semblent corrects, l’appareil sur cette image n’est *PAS* la Surface Pro 8, mais seulement la Surface Pro X que MS a sortie l’année dernière. La Pro 8 est analogue, mais pas identique à celle-ci ». Bien sûr, cela remet en question la véracité du reste des affirmations.

FYI, while some of the specs appear to be accurate, the device in this image is *NOT* the Surface Pro 8. It’s just the Surface Pro X render MS released last year. Pro 8 is similar, but not identical to this. https://t.co/0nMsGvwdFq

—Zac Bowden (@zacbowden) September 19, 2021