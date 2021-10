La suppression de la conversation multi-appareils bientôt disponible sur WhatsApp

« Comme vous pouvez le voir dans cette capture d’écran, cette fonctionnalité fonctionnera si vous utilisez les versions les plus récentes de WhatsApp. Ainsi, lorsque la fonctionnalité sera déployée pour les bêta-testeurs, et que vous utilisez la dernière mise à jour, les discussions supprimées d’un appareil seront automatiquement supprimées de WhatsApp Web/Desktop également (et vice versa) ».

WhatsApp a finalement ajouté la prise en charge de plusieurs appareils au début de l’été, ce qui rend plus facile que jamais l’envoi de messages à vos amis et à votre famille, même si votre smartphone n’est pas à proximité. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport aux précédentes itérations de l’application, offrant jusqu’à quatre appareils compagnons pour envoyer des messages — bien que vous soyez toujours limité à un seul smartphone. Certains bugs doivent encore être corrigés, notamment les fils de discussion supprimés qui ne se synchronisent pas correctement entre les plateformes. WhatsApp travaille enfin sur un correctif, mais il faudra peut-être attendre un peu avant qu’il ne soit opérationnel.