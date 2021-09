Microsoft lance une nouvelle version de PC Health Check avant le lancement de Windows 11

by

Microsoft a mis à jour la liste des processeurs pris en charge par Windows 11 et, par conséquent, la société a également décidé de publier une nouvelle version de l’application PC Health Check afin de permettre aux utilisateurs de déterminer plus facilement si leurs ordinateurs peuvent exécuter le nouveau système d’exploitation ou non.

La nouvelle application PC Health Check a également été mise à jour avec davantage d’informations afin de permettre à chacun de comprendre pourquoi son PC ne peut pas gérer Windows 11.

La société explique que toutes ces mises à jour sont basées sur les commentaires reçus des membres du programme Windows Insider qui ont téléchargé et installé l’application ainsi que Windows 11.

« Aujourd’hui, nous publions une version preview mise à jour de l’application PC Health Check pour les membres Windows Insider. Cette version mise à jour étend la fonctionnalité de vérification de l’éligibilité avec des messages plus complets et améliorés sur l’éligibilité et des liens vers des articles de support pertinents qui incluent des étapes de potentielles réparations », explique Microsoft.

« Après une période de feedback aux Windows Insiders et avec les mises à jour supplémentaires pour les processeurs nouvellement ajoutés, nous prévoyons de rééditer l’application PC Health Check pour une disponibilité générale dans les semaines à venir. Aujourd’hui, nous mettons simultanément à la disposition des utilisateurs Windows Insiders des versions qui prennent en charge les ordinateurs Windows 64 bits, Windows 32 bits, Windows on Arm et Windows 10 en mode S. Les utilisateurs de Windows Insiders peuvent donner leur avis sur l’application PC Health Check en se rendant sur Feedback Hub > Apps > PC Health Check ».

Windows 11 à portée de main

La nouvelle application PC Health Check arrive juste au bon moment, car Microsoft devrait signer le nouveau système d’exploitation dans quelques semaines seulement.

Si tout se déroule comme prévu, Windows 11 devrait voir le jour sur les appareils de production en octobre, le déploiement de la mise à niveau gratuite devant ensuite se poursuivre jusqu’en 2022.