Le design de l’étui de l’iPhone 13 laisse présager des modifications de la caméra

Apple modifie fréquemment les caractéristiques et les spécifications de ses modèles d’iPhone entre les nouvelles générations. Souvent, l’une des premières confirmations de ces changements provient de diverses fuites, notamment de fuites provenant de fabricants d’accessoires qui conçoivent des étuis pour les appareils Apple. Les fabricants d’accessoires n’ont pas l’occasion de voir le véritable iPhone, mais ils ont parfois accès aux ébauches et aux dimensions détaillées des nouveaux appareils Apple.

Un nouvel étui a fuité, prétendant être destiné à l’iPhone 13, et il indique qu’Apple modifie certaines des dimensions de son futur appareil par rapport aux modèles existants de l’iPhone 12.

Les dimensions du nouvel étui indiquent que l’iPhone 13 sera légèrement plus épais que la génération actuelle, mais aura une encoche plus petite, et certains des boutons sont déplacés par rapport aux appareils de la génération actuelle. Un changement notable à l’arrière de l’iPhone 13 est une plus grande découpe de la caméra.

La zone plus épaisse au dos de l’iPhone 13, où sont logés les capteurs de la caméra, passerait de 3,7 centimètres sur l’appareil actuel à 4 centimètres sur l’iPhone 13. Sur les modèles Pro, la bosse de la caméra passera de 3,9 centimètres à 4,57 centimètres. Il semblerait que cela soit dû, au moins en partie, à des objectifs plus grands. En outre, l’un des changements attendus au niveau de la caméra des nouveaux modèles d’iPhone est l’arrivée de la stabilisation d’image Sensor Shift sur tous les modèles, et pas seulement sur la gamme Pro.

Si tout cela se confirme, l’expérience photographique déjà excellente de l’iPhone pourrait être considérablement améliorée avec la gamme iPhone 13. Le coût est apparemment un bloc de caméra plus grand, mais c’est probablement un échange équitable.

Un autre changement attendu est la réduction de la taille de l’encoche tant détestée. L’encoche se réduirait à 2,57 centimètres de large, contre 3,45 centimètres sur les modèles actuels. Quant à l’épaisseur, la rumeur indique que tous les modèles d’iPhone 13 seront 0,2 mm plus épais que les versions actuelles.

Des changements… mais pas drastiques

L’épaisseur supplémentaire serait destinée à une batterie plus épaisse nécessaire pour assurer la même autonomie aux appareils, à cause de leurs écrans plus énergivores — une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La conception du boîtier qui a fait l’objet de la fuite indique également que les boutons situés sur les côtés des nouveaux modèles d’iPhone seront repositionnés vers le bas de 6,35 mm — mais le site ne précise pas si cette mesure s’applique à tous les modèles d’iPhone 13 ou non.

Dans l’ensemble, sur la base de ces informations et de la plupart des autres choses que nous avons entendues au sujet de la gamme iPhone 13, nous ne nous attendons pas à de grands changements visuels. Une encoche plus étroite sera certainement appréciée, mais pour la plupart, il pourrait être difficile de distinguer un iPhone 13 d’un iPhone 12.