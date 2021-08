Call of Duty : Vanguard est annoncé, une révélation dans Warzone le 19 août

Les fans de Call of Duty ont attendu tout l’été la révélation complète du prochain jeu de la série, et il semble qu’ils vont l’avoir cette semaine. Alors que des teasers pour la révélation de Call of Duty : Vanguard ont commencé à apparaître à de nombreux endroits, Activision vient de confirmer que le nouveau jeu sera révélé le 19 août. Et, Call of Duty : Vanguard s’inspirera de Fortnite pour cette révélation.

En effet, la révélation aura lieu dans Call of Duty : Warzone. Epic Games aime bien organiser des événements dans le jeu Fortnite, que ces événements marquent la fin (ou le début) d’une nouvelle saison ou qu’ils n’aient aucun rapport avec le jeu lui-même. Activision et Sledgehammer Games vont suivre cet exemple, car la révélation de Call of Duty : Vanguard sera faite dans Call of Duty : Warzone le jeudi 19 août à 19 h 30, heure française.

Bien que la vidéo ne révèle pas grand-chose — elle consiste principalement en des images de quatre lieux différents qui présentent chacun un mystérieux visage — il semble que le jeu se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale, probablement sur les quatre fronts de la guerre.

En effet, le premier trailer de Call of Duty : Vanguard s’ouvre sur un montage de champs de bataille centré sur la Seconde Guerre mondiale. On y voit un nid de sniper qui semble se trouver en Russie ou à proximité, un champ de bataille désertique, une forêt allemande et une plage jonchée d’avions détruits. Chacune de ces zones présente un visage quelque part dans le paysage, et parfois un nom (Petrova en cyrillique, Sgt. Kingsley), ce qui fait allusion à des personnages qui seront présents dans le jeu. Il est également possible que ces personnages soient les quatre mêmes que ceux qui figurent sur la pochette officielle du jeu à la fin du trailer.

Call of Duty: Vanguard est développé par Sledgehammer Games, qui a dirigé Call of Duty : Advanced Warfare et Call of Duty: WWII.

Un titre provisoire

Dans tous les cas, Call of Duty : Vanguard n’est qu’un titre provisoire pour le prochain Call of Duty, et non le titre officiel du jeu. Le titre complet du jeu sera vraisemblablement révélé lors de l’événement Warzone plus tard dans la semaine, et nous croisons les doigts pour une date de sortie.

Bien entendu, on peut également espérer voir des images du gameplay, mais comme cette révélation aura lieu dans le cadre de Warzone, il est impossible de savoir comment elle se déroulera.