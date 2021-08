Facebook Messenger ajoute le chiffrement de bout en bout pour les appels vocaux et vidéo

Facebook vient d’annoncer qu’elle commence à déployer le chiffrement de bout en bout pour les appels vocaux et vocaux de Messenger, après que l’entreprise ait précédemment proposé la même fonction de sécurité pour les conversations en tête-à-tête.

En d’autres termes, Facebook affirme que quiconque passe un appel audio ou vidéo sur son application Messenger devrait bénéficier d’un chiffrement de pointe qui devrait garantir que personne ne les espionne.

« Le chiffrement de bout en bout est déjà largement utilisé par des apps comme WhatsApp pour garder les conversations personnelles à l’abri des hackers et des criminels. Il est en train de devenir la norme du secteur et fonctionne comme un verrou et une clé, où seuls vous et les personnes présentes dans le chat ou l’appel avez accès à la conversation », explique Facebook. « Le contenu de vos messages et appels dans une conversation chiffrée de bout en bout est protégé depuis le moment où il quitte votre appareil jusqu’au moment où il atteint l’appareil du destinataire. Cela signifie que personne d’autre, y compris Facebook, ne peut voir ou écouter ce qui est envoyé ou dit. N’oubliez pas que vous pouvez nous signaler un message chiffré de bout en bout si quelque chose ne va pas ».

En outre, Facebook précise qu’elle va commencer un vaste test de chiffrement de bout en bout pour le chat de groupe, y compris les appels vocaux et vidéo, mais pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie quant au moment où cette fonctionnalité pourrait être déployée pour tout le monde sur Messenger. La société affirme qu’elle gère plus de 150 millions d’appels vidéo par jour sur Messenger, donc fournir l’option de les chiffrer est une décision intelligente.

WhatsApp, propriété de Facebook, offre le chiffrement des appels depuis un certain temps déjà, il est donc bon de voir que Messenger rattrape son retard en matière de sécurité.

D’autres améliorations de la sécurité en perspective

Les utilisateurs d’Instagram bénéficieront également d’un meilleur chiffrement de bout en bout, car Facebook indique qu’elle ajoutera un paramètre permettant d’opter pour une protection supplémentaire sur les DM. Un test sera lancé dans certains pays, précise Facebook, et il sera valable pour les appels et les conversations sur Instagram.

La dernière mise à jour comprend également des paramètres supplémentaires pour la disparition des messages dans les conversations Messenger, car les utilisateurs peuvent maintenant choisir parmi plus d’options, en commençant par 5 secondes et en allant jusqu’à 24 heures. Les nouveaux paramètres sont disponibles pour tous ceux qui utilisent Messenger aujourd’hui.