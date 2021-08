by

Android 12 Beta 4 publié, et atteint la « stabilité de la plateforme »

Google a publié la première version bêta publique d’Android 12 lors de son événement I/O au printemps, et maintenant, la bêta 4 d’Android 12 a été publiée, atteignant la « stabilité de la plateforme ».

Cette mise à jour est l’une des plus importantes de la série avant la sortie finale d’Android 12 pour le public. Comme cela a été le cas dans le passé avec d’autres versions d’Android, « Platform Stability » signifie que les comportements des applications et toutes les API d’Android 12 sont finalisés.

Avec cette version, les développeurs seront en mesure de voir comment leur appareil fonctionne dans Android 12 avec l’assurance finale qu’elle sera compatible avec la version finale dudit OS. Les applications devront être adaptées à tous les changements de comportement des applications, y compris le tableau de bord de confidentialité, les indicateurs et les bascules du microphone et de la caméra, le défilement extensible (au lieu de l’effet de défilement « lueur » précédemment en vigueur), les écrans d’accueil des applications et les notifications de lecture du presse-papiers.

L’une des caractéristiques les plus évidentes d’Android 12 est la présence de notifications et d’indicateurs pour l’utilisateur lorsqu’une application adopte un comportement spécifique. Une notification « toast » apparaît lorsqu’une application lit le presse-papiers de l’utilisateur de manière inattendue.

Des indicateurs de microphone et de caméra s’affichent lorsque le microphone ou la caméra d’un appareil est actif. Si l’utilisateur ne souhaite pas que sa caméra ou son microphone soit utilisé, il trouvera dans les Paramètres rapides des boutons permettant de désactiver ce matériel pour toutes les applications à la fois.

Le tableau de bord de la confidentialité d’Android 12 permettra à l’utilisateur de voir « quelles applications accèdent à quel type de données et à quel moment ». Grâce à ce nouveau tableau de bord (qui apparaît dans les Paramètres), les utilisateurs pourront ajuster les permissions au fur et à mesure qu’elles apparaissent. Les utilisateurs peuvent également « demander des détails » à toute application qui vise à obtenir une autorisation d’accès pour n’importe quelle partie de leur smartphone.

Vous pouvez l’installer sur votre Pixel

Ce n’est très probablement qu’une question de semaines maintenant avant qu’Android 12 ne soit prêt à être diffusé sur les smartphones Google Pixel ainsi que sur la première vague d’appareils Android non fabriqués par Google. Si vous possédez un appareil Google Pixel en ce moment, vous pouvez jeter un coup d’œil à Android 12 Beta 4 dès maintenant grâce au programme d’inscription à la bêta.

Rendez-vous sur la page de publication du Android Beta Program pour vous inscrire au programme. Les appareils Pixel 3 et les appareils Pixel plus récents sont capables de fonctionner avec Android 12. Les appareils d’autres marques sont également prêts à entrer dans le programme Android 12 Beta, notamment les modèles spécifiques d’ASUS, OnePlus, OPPO, realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi et ZTE.