Le Pixel 5a lancé le 26 août à 450 dollars ?

Beaucoup d’attention a été prodiguée aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro, et peut-être à juste titre. Google attend depuis longtemps un concurrent premium, et le marché Android mérite depuis longtemps un flagship Android « pur ». Cependant, tout le monde ne sera peut-être pas fan du design du Pixel 6 ou de son prix annoncé par la rumeur. Pour ces personnes, Google a toujours le Pixel 5a prêt, et il arriverait plus tard ce mois-ci avec un prix qui plaira probablement mieux aux masses.

Le suffixe « a » indique clairement qu’il s’agit de l’un des Pixel abordables de Google, mais ce n’est pas exactement quelque chose qui doit vous effrayer. Le Snapdragon 765G n’est pas nouveau, mais il est toujours assez puissant pour conduire les besoins quotidiens, surtout avec la 5G en plus. 6 Go est à peu près la RAM de base pour les smartphones de milieu de gamme ces jours-ci, et c’est assez décent pour le multitâche, surtout avec une expérience Android standard.

Jon Prosser de Front Page Tech indique maintenant que ses sources ont révélé le prix du Pixel 5 a. À environ 450 dollars, il est certainement à la hauteur de nombreux smartphones 5G de milieu de gamme cette année. Malgré ce prix, il pourrait avoir quelque chose que beaucoup d’utilisateurs souhaitent être disponibles sur des flagships plus chers.

Selon un dirigeant de Google, il y a quelque temps, les marchés émergents comme l’Inde devraient être davantage mis en avant et la société prévoyait d’apporter plus d’unités dans le pays, Google avait récemment déclaré que le Pixel 5a serait lancé aux États-Unis et au Japon. Bien que vous ne puissiez pas exclure un lancement en France, la pénurie mondiale de puces en cours pourrait avoir compromis les plans de Google.

La prise casque de 3,5 mm est l’une d’entre elles et pourrait même être l’élément le plus important sur la liste des souhaits des utilisateurs. Une grande batterie de 4 650 mAh est également présente, et un écran de 6,4 pouces à 90 Hz est déjà un élément de base des smartphones de tous les niveaux ces jours-ci.

Un lancement le 26 août

Malheureusement, il y a aussi quelques mesures de réduction des coûts prises pour atteindre ce prix, comme un classement IP67 et pas de charge sans fil. Le smartphone pourrait toujours loger la caméra frontale dans un trou de l’écran, et pourrait avoir des bords visibles minimaux autour de l’écran. À l’arrière, le smartphone pourrait avoir une configuration à double caméra avec un objectif principal large de 12,2 mégapixels et un capteur ultra-large de 16 mégapixels avec un FOV de 107 degrés.

Les sources de Prosser affirment également que le Pixel 5a fera ses débuts le 26 août. La disponibilité sera apparemment limitée aux magasins en ligne et aux magasins physiques de Google uniquement.