Twitter Spaces ajoute une option de co-animateur pour facilite la gestion des sessions

Twitter a introduit Spaces en 2020 comme une plateforme audio en direct permettant aux gens de tenir des conversations. La fonctionnalité est arrivée avec un groupe limité d’utilisateurs, mais s’est rapidement étendue en mai afin que tout compte ayant au moins 600 followers puisse organiser une session. Dans la dernière mise à jour de la plateforme, Twitter facilite désormais la gestion de ces sessions audio Spaces en ajoutant un co-animateur.

Twitter a annoncé cette nouvelle fonctionnalité aujourd’hui, en précisant qu’à l’avenir, les hôtes auront la possibilité d’ajouter jusqu’à deux co-animateurs à leur session Spaces, ce qui facilite la gestion et la modération des conversations par les hôtes de l’espace audio.

Ces co-animateurs s’ajoutent à l’hôte principal, ce qui fait que trois personnes au total peuvent aider à gérer la session.

En plus des trois hôtes, la session peut également compter jusqu’à 10 intervenants. Si vous désignez quelqu’un comme co-animateur sur votre chat, cette personne pourra gérer les demandes des autres utilisateurs, retirer des participants de la session si nécessaire, inviter de nouveaux intervenants à participer, épingler des tweets et faire d’autres choses dont l’hôte pourrait être chargé.

Il existe cependant quelques limitations : seul l’hôte principal peut inviter ou supprimer d’autres utilisateurs en tant que co-animateurs — un co-animateur ne peut pas en inviter un deuxième, par exemple. Les co-animateurs ne peuvent pas non plus mettre fin à la pièce ; seul l’hôte initial peut le faire.

Cette nouvelle option permet aux hôtes de se concentrer, par exemple, sur la présentation ou la discussion avec les orateurs qui participent. Il s’agit essentiellement de l’ajout d’une option de modération aux Spaces, ce qui signifie qu’un seul hôte n’aura pas besoin de garder un œil sur tous les détails qui accompagnent la discussion.

