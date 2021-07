Le nouveau service de DuckDuckGo rend votre adresse e-mail anonyme

Alors que les outils anti-pistage gagnent en popularité dans les navigateurs, les annonceurs trouvent des moyens plus sophistiqués de suivre votre activité et vos intérêts par le biais du courrier électronique. Des traceurs invisibles peuvent détecter quand et où vous ouvrez un message, et si vous vous en tenez à une seule adresse électronique, il est très facile d’établir un profil publicitaire basé sur les sites Web, les magasins et les bulletins d’information auxquels vous vous inscrivez. La solution ? DuckDuckGo.

DuckDuckGo lance un nouveau service de protection des e-mails qui rend anonyme votre adresse e-mail principale. Le fonctionnement est très simple : vous utilisez une adresse électronique spéciale @duck .com lorsque vous vous inscrivez à des sites Web ou à des lettres d’information, et DuckDuckGo transmet tous les messages entrants à votre boîte de réception habituelle.

Ces messages seront débarrassés de tous les traceurs avant de vous être transmis. Et comme vous ne donnez aux sites Web, aux magasins et aux bulletins d’information que votre adresse @duck .com, ils ne connaîtront jamais votre adresse électronique principale.

Cette idée peut sembler analogue à l’outil Masquer mon e-mail d’Apple, qui a été lancé en même temps que iOS 14 et macOS Big Sur. Mais, il existe quelques différences essentielles. Tout d’abord, l’outil Masquer mon e-mail d’Apple ne supprime pas les traceurs des messages, bien qu’il renvoie de faux résultats de suivi aux annonceurs dans sa version iOS 15.

Plus important encore, l’outil d’Apple génère une adresse e-mail intermédiaire pour chaque service auquel vous vous inscrivez. DuckDuckGo Email Protection ne vous donne qu’une seule adresse intermédiaire, sauf si vous utilisez l’application DuckDuckGo, qui proposera (à terme) de générer de nouvelles adresses à la volée.

Pour ceux qui recherchent un service de messagerie intermédiaire aujourd’hui, Masquer mon e-mail d’Apple est l’option la plus convaincante, mais elle ne fonctionne que sur les appareils Apple utilisant le navigateur Safari. Il est clair que le service Email Protection de DuckDuckGo est meilleur pour le commun des mortels, même s’il ne peut pas encore générer des adresses uniques à la volée.

Uniquement en version bêta

DuckDuckGo Email Protection est maintenant lancé en version bêta. Pour utiliser ce service, vous devez utiliser la liste d’attente « privée » de l’application mobile DuckDuckGo. Il vous suffit d’ouvrir l’application, d’entrer dans vos paramètres, de faire défiler l’écran jusqu’à la catégorie Beta et d’appuyer sur Email Protection. Vous recevrez une notification mobile lorsque ce sera votre tour de vous inscrire.

L’entreprise affirme que sa nouvelle offre de protection de la messagerie peut offrir une confidentialité complète sans qu’il soit nécessaire de changer de service de messagerie.

DuckDuckGo affirme qu’elle ne sauvegarde pas les e-mails ni leur contenu, et que les utilisateurs n’ont pas besoin de communiquer d’informations personnelles pour s’inscrire au service.

Ce lancement est la dernière tentative en date de DuckDuckGo pour améliorer la confidentialité des utilisateurs, alors que de plus en plus de personnes prennent conscience des risques liés au partage de trop d’informations en ligne.