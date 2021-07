Adobe annonce la prise en charge de l’Apple M1 dans Premiere Pro

Si vous attendiez que la suite d’édition vidéo d’Adobe profite pleinement de l’augmentation de la vitesse des Mac M1 d’Apple, c’est votre jour de chance. Adobe vient d’annoncer que Premiere Pro fonctionne en mode natif sur la nouvelle architecture de puce, rejoignant ainsi une série d’autres applications de la société qui ont fait le pas.

En effet, Premiere Pro d’Adobe est maintenant prêt pour tous ceux qui utilisent un Mac M1. La prise en charge des nouvelles puces d’Apple est lancée aujourd’hui, après un lancement en version bêta en décembre dernier. Adobe annonce des gains de vitesse dans l’ensemble de l’application, allant d’un lancement 50 % plus rapide à un « montage » 77 % plus rapide, quel que soit ce que ce terme géant englobe.

En juin dernier, un blog d’Adobe décrivait certaines des améliorations que la société avait constatées en testant l’édition M1 de Premiere Pro. Il expliquait que l’application se lançait 50 % plus vite sur les Mac M1 que sur les Mac Intel équivalents, qu’elle permettait d’ouvrir les projets 77 % plus vite et d’enregistrer les projets 168 % plus vite. La détection de l’édition de scènes s’est encore améliorée et est désormais 3x plus rapide. Il y a d’autres avancées pour les effets, l’importation, l’exportation, et plus encore.

Apple a sorti ses premiers ordinateurs équipés de puces M1 en novembre. Bien qu’ils soient capables d’exécuter des applications conçues pour des machines équipées de processeurs Intel, les programmes ont dû être mis à jour pour tirer pleinement parti des améliorations de vitesse du M1. Il a toujours été nécessaire d’obtenir l’adhésion d’Adobe, dont les applications sont des outils de création essentiels pour de nombreux secteurs d’activité, et heureusement, Adobe a été assez rapide pour mettre à jour ses principales applications.

Lightroom pour la puce M1 a été lancé en décembre, Photoshop pour M1 en mars, et Lightroom Classic, Illustrator et InDesign pour M1 en juin. Adobe Character Animator et Media Encoder bénéficient également de la prise en charge de puces M1 aujourd’hui.

D’autres nouveautés

Premiere Pro reçoit également d’autres mises à jour de fonctionnalités dans sa version de juillet. La plus importante est une fonction de conversion de la parole en texte, précédemment en version bêta, qui permet de générer automatiquement une transcription vidéo.

Il existe également une nouvelle fonction de personnalisation des sous-titres qui vous permet d’ajuster la façon dont le texte s’affiche sur votre vidéo.