Le futur MacBook Pro 2021 ne sera pas équipé de la controversée Touch Bar

Si l’on en croit de multiples rumeurs qui inondent la toile, Apple pourrait abandonner sa fameuse Touch Bar dans son prochain MacBook Pro 2021. De nombreuses sources affirment qu’Apple pourrait sortir son MacBook Pro de nouvelle génération à l’été 2021. Parmi les multiples changements que l’appareil va apporter, l’un d’eux inclut l’absence d’une Touch Bar.

Le rapport d’analyse de DSCC (Display Supply Chain Consultants) a déclaré ce qui suit sur l’avenir de cette fonctionnalité controversée : « Les Touch Bar continuent d’être l’application n° 3 avec une part d’unités de 18 % et une part de revenus de 1,2 % au premier trimestre 21. Nous nous attendons à ce que les Touch Bar soient dépassées par les tablettes lorsque Apple commencera l’adoption de l’iPad AMOLED de 10,9 pouces. En outre, nos sources suggèrent qu’Apple pourrait abandonner la Touch Bar à l’avenir ».

Des sources telles que Ming-Chi Kuo et Bloomberg ont également attesté de cette affirmation. Apparemment, la Touch Bar sera complètement abandonnée et remplacée par une rangée de touches de fonction physiques.

Le MacBook Pro M1 de 13 pouces qui a été lancé l’année dernière à l’automne a bien exploité la Touch Bar. La société a introduit cette caractéristique en 2016, laissant entendre qu’il s’agirait de la nouvelle méthode d’interaction dans le futur. Cependant, elle n’a jamais été bien accueillie. Les gens aimaient la sensation d’avoir des touches physiques sur lesquelles appuyer. Ils ont également trouvé beaucoup plus pratique d’appuyer sur les touches de fonctions sans avoir à regarder vers le bas. Cela fait cinq ans que la fonctionnalité a été dévoilée, et il semble qu’Apple ait finalement écouté les plaintes.

Selon DSSC, la Touch Bar est la troisième plus grande utilisation des écrans OLED à l’heure actuelle. Les rumeurs suggèrent également que la société pourrait passer aux écrans OLED pour les iPads à l’avenir.

Une grosse refonte visuelle

Le nouveau MacBook Pro va également se vanter d’un processeur Apple Silicon amélioré, et d’un nouveau design. Ce dernier présentera des côtés carrés dans les moitiés supérieure et inférieure de l’appareil, ainsi que la tendance de conception à bords plats que nous avons vue dans l’iPad Pro 2018 et dans la série d’iPhone 12. Apple devrait également ajouter davantage de ports sur le côté (HDMI et carte SD) et ramener la recharge MagSafe.

Apple va, espérons-le, satisfaire les demandes de tous ceux qui regrettent le MacBook Pro 2015 avec le retour des touches de fonction physiques.