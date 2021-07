by

Google Stadia pourrait arriver sur beaucoup plus d’appareils à l’avenir

Google Stadia est lancé depuis novembre 2019 (avec un programme bêta ouvert encore plus tôt), mais il n’est toujours pas disponible sur tous les appareils du marché. Cela pourrait changer, comme le montre une offre d’emploi publiée par Google.

Repérée par 9to5Google, l’offre d’emploi pour un chef de produit pour Stadia fait plusieurs références à l’expansion du service de streaming de jeux : en particulier, « rendre le cloud gaming disponible sur davantage d’appareils » et travailler à « l’échelle de l’écosystème des appareils » qui prennent en charge les exigences de Stadia.

Les téléviseurs sont spécifiquement mentionnés dans l’offre d’emploi, et les Smart TV sont certainement un domaine dans lequel Google Stadia pourrait se développer. Le mois dernier, le service a été mis à disposition pour la première fois sur un certain nombre d’appareils Android TV, dont la NVIDIA Shield TV.

Pensez aux téléviseurs Samsung qui fonctionnent sous Tizen, par exemple, et aux nombreux appareils Amazon Fire TV qui sont sur le marché. Les appareils de streaming Roku pourraient être une autre potentielle cible des plans visant à étendre Google Stadia à davantage de plateformes et à une gamme plus large de matériel.

L’annonce du poste devrait contribuer à apaiser les craintes quant à l’avenir de Google Stadia — craintes qui se sont amplifiées suite à la lenteur du développement et de l’expansion de Stadia, et à la fermeture de ses studios internes de développement de jeux en début d’année.

Stadia est là pour perdurer ?

Google a l’habitude d’investir dans des produits et de les fermer au bout de quelques années, de Google Wave à Inbox by Gmail, et certains craignent que Stadia ne soit abandonné au moment où il commence à prendre de l’ampleur.

Ce qui est certain, c’est que Google doit faire face à une concurrence croissante dans le domaine du streaming de jeux. Amazon Luna et NVIDIA GeForce Now sont de sérieux rivaux, tandis que Xbox Cloud Gaming de Microsoft a récemment étendu sa liste d’appareils compatibles aux PC Windows et aux appareils Apple.

Disponible à l’origine sur Android, le Chromecast Ultra et le navigateur Chrome, Stadia a depuis fait le grand saut vers iOS et iPadOS sous forme d’application Web, et pourrait apparaître sur les consoles de nouvelle génération dans un proche avenir.