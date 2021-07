Parallels travaille sur la prise en charge de Windows 11 sur Mac

Il semble que Microsoft ait confiance en TPM 2.0 pour protéger la sécurité et la sûreté des utilisateurs de Windows 11 . Cependant, la configuration minimale requise pour Windows 11 est devenue plus complexe depuis que Microsoft a supprimé son outil d’évaluation de la compatibilité des PC. Cependant, il semble que la société soit prête à changer les politiques pour s’adapter à d’autres marchés tels que la Chine et la Russie. L’engagement récent de Parallels à apporter Windows 11 sur les Macs soulève la question de la pertinence de l’exigence de sécurité TPM en premier lieu.

