Les écouteurs sans fil les plus abordables de Sennheiser ne coûtent que 129 euros

Sennheiser a dévoilé ses écouteurs CX True Wireless (CX TW) à 129 euros, les écouteurs sans fil les plus abordables de la société à ce jour. Les nouveaux écouteurs existent en blanc et en noir et seront disponibles à partir du 8 juillet chez différents revendeurs et sur le site de Sennheiser.

Bien qu’ils ressemblent aux modèles plus chers CX 400BT et Momentum True Wireless 2, les nouveaux écouteurs restent simples. Il n’y a pas d’annulation active du bruit (ANC) ni de charge sans fil, mais Sennheiser affirme que les CX True Wireless ont une autonomie de 9 heures par charge et jusqu’à 27 heures d’écoute lorsque vous incluez leur étui de charge, soit beaucoup plus que les 7 heures/20 heures des CX 400BT.

Alors que les CX 400BT et Momentum True Wireless utilisent les mêmes haut-parleurs, les CX True Wireless intègrent le transducteur TrueResponse de Sennheiser, qui, selon la société, a été développé pour ses écouteurs haut de gamme et offre des « basses profondes, des médiums naturels et des aigus clairs et détaillés ».

Il est difficile de dire si le son des CX True Wireless sera sensiblement différent de celui des autres modèles de Sennheiser, mais vous pourrez modifier leur égalisation et, avec une mise à jour du micrologiciel, les paramètres de contrôle tactile en utilisant l’application gratuite Sennheiser Smart Control.

Vous pouvez utiliser chaque écouteur indépendamment et l’application Smart Control vous permet d’affiner le réglage de la fonction « sidetone » (feed-back audio) des écouteurs, qui vous permet d’entendre clairement votre propre voix lors d’un appel. Étrangement, Sennheiser a choisi de ne pas équiper les CX TW d’un mode transparence, qui est effectivement la même chose que le « sidetone », mais disponible à tout moment.

Des écouteurs pour les audiophiles ?

La norme IPX4 signifie qu’ils peuvent résister à la sueur et même aux éclaboussures d’eau occasionnelles, et Sennheiser inclut quatre tailles d’embouts en silicone pour aider les utilisateurs à obtenir le meilleur ajustement possible.

Si Sennheiser peut offrir sa qualité audio légendaire aux CX TW, ils pourraient bien être les écouteurs de qualité audiophile les plus abordables que vous puissiez acheter.