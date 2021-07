Le processeur Exynos de Samsung équipé du GPU AMD battrait le Apple A14 Bionic

En octobre de l’année dernière, nous avons vu des rapports sur le développement par Samsung de deux chipsets Exynos, dont un avec un GPU AMD. Nous avons récemment vu Lisa Su, PDG d’AMD, confirmer que le futur processeur Samsung Exynos sera doté de la carte graphique RDNA2 d’AMD. Maintenant, les résultats du benchmark de ce prochain processeur Samsung Exynos avec un GPU AMD intégré ont été repérés en ligne, et ils sont assez surprenants !

Ice universe a récemment partagé un tweet, affirmant que Samsung teste actuellement un chipset Exynos avec un GPU AMD intégré. Il a partagé une capture d’écran du test de benchmark graphique 3DMark qui montre les performances graphiques de ce processeur Exynos doté d’une puce AMD.

Ainsi, comme vous pouvez le voir, le futur chipset Samsung Exynos avec GPU AMD a obtenu 8 134 points pour le test Wild Life sur l’application 3DMark Benchmark. Selon le test, le chipset a été en mesure de fournir un taux de rafraîchissement moyen de 50 images par seconde. Le chipset Samsung Exynos 2100 qui alimente la série de smartphones Galaxy S21 obtient généralement des scores autour de 5 130 points avec un taux de rafraîchissement moyen de 30 images par seconde.

Exclusive: Samsung is testing the AMD GPU in the new Exynos, and the Wild Life test on the 3D Mark has scored 8134 points. It is worth mentioning that the CPU in this test is A77 architecture, for reference only. Each test has different results, we need to wait for more results. pic.twitter.com/Rej9vqyP6s

— Ice universe (@UniverseIce) June 29, 2021