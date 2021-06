by

L’iPhone 12S (iPhone 13) sera doté d’un écran 120 Hz et d’une plus grande puissance

Apple doit dévoiler la série d’iPhone 12S cette année, mais une nouvelle note d’analyste de TrendForce indique que l’iPhone 12S mini ne sera pas de la partie. Au lieu de cela, elle s’attend à ce qu’Apple se concentre sur une série d’améliorations des iPhone plus grands, en ajoutant tout, d’une encoche plus petite aux nouveaux processeurs Apple A15 Bionic et aux écrans à taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Commençons par la première information concernant la série d’iPhone de nouvelle génération. Apple aurait l’intention de nommer cet appareil iPhone 12S plutôt que iPhone 13, malgré le passage de l’iPhone 11 à l’iPhone 12, bien que le nom ne soit pas gravé dans le marbre. CNET pense qu’Apple pourrait complètement ignorer la marque iPhone 13 et passer à l’iPhone 14 en 2022 pour des raisons culturelles, car ce chiffre est souvent associé à la malchance.

Qu’en est-il du matériel ? Avec les effets économiques de la pandémie liée à la COVID-19 qui se font encore sentir, la gamme d’iPhone 2021 devrait être une mise à jour plus discrète que ce que certains espèrent, mais elle reste intrigante.

Selon TrendForce, l’iPhone 12S utilisera les premiers écrans 120 Hz d’Apple, mais uniquement pour les modèles de la gamme Pro. La société a livré des écrans avec des taux de rafraîchissement élevés sur les iPad pendant un certain temps, mais a pris du retard par rapport aux smartphones Android, où de nombreux modèles fournissent au moins un taux de rafraîchissement de 90 Hz presque indépendamment du prix.

Apple conservera toujours son écart de performance avec les nouveaux processeurs A15, précise Trendforce, et il prédit également une mise à niveau de la caméra avec une fonction appelée stabilisation optique de l’image par décalage du capteur, plus un capteur photo ultra-large à 6 lentilles avec une nouvelle capacité d’autofocus, mais seulement sur le 12 Pro et le 12 Pro Max.

Qu’en est-il du mini ? Trendforce précise s’attendre à ce que Apple se concentre sur des iPhone plus grands cette année en raison de l’échec commercial de l’iPhone 12 mini.

Des prix qui ne changent pas

Les raisons de cet échec ont été spéculées pour inclure un prix relativement cher, une mauvaise performance de la batterie, et une meilleure valeur de l’iPhone 12 moins cher. Cela pourrait signifier que Apple rechignera à sortir régulièrement des modèles d’iPhone de petite taille, et le modèle « Mini » pourrait devenir analogue à la gamme SE, avec des mises à jour intervenant après plusieurs années. Avec la puissance des puces de l’entreprise, un iPhone 12 mini sera toujours un smartphone viable pour les années à venir.

Le rapport suggère que les prix de la nouvelle gamme d’iPhone 2021 restent en ligne avec la gamme actuelle d’iPhone 12, alors attendez-vous à payer à partir d’environ 809 euros. Apple lance traditionnellement ses derniers modèles d’iPhone en septembre ou octobre de chaque année.