Après la popularité soudaine de Clubhouse, une plateforme de médias sociaux basée sur l’audio en direct, Facebook a été l’une des premières entreprises à développer une fonction analogue pour sa plateforme.

Plus tard, la société a été vue en train de tester une plateforme similaire à Clubhouse, baptisée Hotline, avec un support vidéo. Et aujourd’hui, Facebook a lancé sa fonction audio en direct appelée Live Rooms ainsi que des podcasts.

L’annonce a été faite par Fidji Simo, responsable de l’application Facebook, dans une publication officielle. Ces nouvelles fonctionnalités font partie de la nouvelle gamme de produits audio de Facebook, annoncée plus tôt cette année. Certaines d’entre elles sont désormais disponibles sur l’application Facebook pour iOS aux États-Unis.

Salles audio en direct sur Facebook

La fonction « Live Audio Rooms » de Facebook permet aux utilisateurs de rejoindre des salles audio dédiées et d’écouter des conversations en direct sur divers sujets. Les personnalités publiques et les groupes Facebook ont la possibilité de créer et d’héberger une salle audio sur Facebook pour iOS. Les personnes qui les suivent et les membres du groupe peuvent alors rejoindre la salle pour écouter et, s’ils en ont la possibilité, prendre la parole pour partager leurs opinions.

Au cours d’une session, jusqu’à 50 intervenants peuvent s’exprimer sur un sujet dans une salle audio en direct. Comme vous pouvez l’imaginer, ce système est analogue à Clubhouse et à la nouvelle fonctionnalité Spaces de Twitter. Toutefois, il existe quelques différences essentielles.

La fonction Live Audio Rooms de Facebook offre aux créateurs et aux administrateurs de groupes la possibilité de soutenir une certaine cause et d’organiser une session de collecte de fonds. Au cours de ces sessions, les hôtes et les intervenants peuvent directement faire un don à la cause en question à partir de l’application Facebook.

L’interface utilisateur de la fonctionnalité Live Rooms est également analogue à celle de ses concurrents, l’hôte et les intervenants résidant en haut de l’écran et les conférenciers en bas. Cependant, il y a une section qui se trouve juste en dessous de la section de l’hôte et des conférenciers. Elle affiche les auditeurs qui ont envoyé des « étoiles » à l’hôte. Les « étoiles » sont des emojis que les utilisateurs peuvent acheter en packs pour les envoyer aux hôtes afin de leur montrer leur soutien.

En outre, les auditeurs peuvent également activer les légendes en direct, ou « lever la main » pour se joindre à la conversation, et aussi utiliser les réactions en temps réel pour réagir aux opinions. Les utilisateurs pourront découvrir les salles audio en direct sur leur fil d’actualité et leurs groupes Facebook. Ils peuvent également s’inscrire pour être avertis des sessions de salles audio de leur personnalité ou groupe public préféré. Ils recevront également une notification si un ami ou un utilisateur connu rejoint une salle audio en direct.

Facebook s’est associé à de nombreuses personnalités publiques pour déployer la fonctionnalité des salles audio en direct. Il s’agit notamment de l’artiste de musique électronique TOKiMONSTA, nommé aux Grammy Awards, de la journaliste indépendante et universitaire Rosa Clemente, et de quelques autres. L’entreprise permettra bientôt à d’autres personnalités publiques de créer des salles audio en direct.

Les podcasts sur Facebook

Les podcasts font également partie de la nouvelle gamme de produits audio de Facebook et permettent aux utilisateurs d’écouter des podcasts sans quitter l’application Facebook. Ainsi, grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs de Facebook peuvent désormais écouter leurs épisodes de podcasts préférés directement depuis l’application Facebook.

De plus, l’application lira les épisodes de podcasts par un mini-lecteur ou un lecteur plein écran avec des options de lecture. Les podcasts continueront à être lus même si les utilisateurs éteignent l’écran de leur smartphone.

Les utilisateurs pourront découvrir des podcasts sur leur fil d’actualité ainsi que sur les pages Facebook de leurs créateurs préférés. Pour l’instant, cette fonctionnalité n’est activée que pour quelques pages de créateurs. Toutefois, Facebook a l’intention de l’activer pour un plus grand nombre de créateurs et d’ajouter des options permettant de créer de courts clips de podcast et d’activer les légendes dans un proche avenir. Pour l’instant, les utilisateurs peuvent réagir, commenter, ajouter des signets et partager les épisodes de podcast.

Disponibilité

La fonction « Live Audio Rooms », comme mentionnée ci-dessus, est disponible pour certaines personnalités et groupes sur Facebook pour iOS aux États-Unis. Il en va de même pour Podcasts, qui n’est disponible que pour quelques créateurs pour l’instant.

Dans les jours à venir, Facebook prévoit d’ajouter à sa plateforme d’autres fonctionnalités audio telles que les Soundbites, des clips audio courts et créatifs. L’entreprise commencera à tester cette fonctionnalité vidéo dans les jours à venir.