Samsung reporterait le lancement du Galaxy S21 FE

Et maintenant SamMobile précise que le lancement de ce nouveau smartphone Fan Edition a été repoussé au quatrième trimestre de l’année , donc en théorie, une annonce officielle est susceptible d’arriver entre octobre et décembre.

La pénurie de semi-conducteurs a fait des ravages dans de nombreuses industries depuis l’année dernière, lorsque le monde est passé au télétravail et que les ventes d’appareils comme les smartphones, les PC et les tablettes ont explosé.