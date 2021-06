Les abonnements de Apple Podcasts sont désormais en ligne

by

Les abonnements de Apple Podcasts viennent d’être lancés, offrant aux auditeurs un moyen de s’abonner à des émissions individuelles ou à des groupes d’émissions, afin d’éviter les publicités et de bénéficier d’autres avantages. Le service devait être lancé au mois de mai, mais Apple l’a repoussé au dernier moment.

L’abonnement, comme on peut s’y attendre, est aussi simple à réaliser que l’achat de musique sur l’iTunes Store. Les abonnements achetés reçoivent automatiquement un label « Édition abonnés », pour signaler ceux auxquels vous avez accès à l’expérience premium.

Ils sont également automatiquement suivis, ce qui vous permet de recevoir des notifications lorsque de nouveaux contenus sont disponibles. Au fur et à mesure de l’ajout d’abonnements, l’onglet « Écouter maintenant » s’étendra pour en tenir compte.

Les abonnements aux chaînes, quant à eux, permettent de regrouper un ensemble de contenus. Par exemple, Lemonada Media disposera d’une chaîne pour le contenu de son réseau dirigé par des femmes, tandis que Pushkin Industries aura une chaîne proposant du contenu de Jill Lepore, du Dr Maya Shankar et de Michael Lewis. Si vous vous abonnez à deux chaînes ou plus, une ligne « Mes chaînes » sera ajoutée à l’onglet « Écouter maintenant », afin de révéler tout le contenu qui y est inclus.

Parmi les autres partenaires de lancement en France figurent Louie Media qui va publier des séries audio réservées aux abonnés autour de l’apprentissage (3,99 euros par mois), Europe 1 centrée sur son émission à succès Hondelatte Raconte (2,49 euros par mois) ou encore Paradiso destinée aux enfants (2,99 euros par mois).

Le prix fixé par les podcasteurs

Comme vous pouvez le voir, le prix de chaque abonnement variera : comme pour les applications de l’App Store, il appartiendra à chaque créateur et à chaque chaîne de décider de son prix. L’abonnement commencera à 0,99 euro par mois et vous pourrez choisir entre une facturation mensuelle et annuelle — si elle est proposée — dans les paramètres du compte Apple ID de l’application Apple Podcasts. Les achats peuvent également être effectués avec une carte-cadeau Apple. Le partage familial, quant à lui, permet de partager un abonnement entre 6 membres de la famille. Chacun devra disposer d’un appareil Apple fonctionnant sous iOS 14.6, iPadOS 14.6 ou macOS 11.4 ou une version ultérieure.

Spotify, le plus grand concurrent d’Apple, s’intéresse également aux podcasts par abonnement. Dans son cas, la société n’a pas intégré de bouton dans l’application, mais demande aux podcasteurs de créer un lien vers une page Web externe d’Anchor où les auditeurs peuvent payer. Bien sûr, d’autres plateformes, comme Patreon, se sont également intéressées au contenu des podcasts payants, mais l’intégration du bouton dans l’application Apple Podcasts pourrait avoir un impact considérable, car les auditeurs n’auraient plus à se battre pour trouver l’endroit où écouter et s’abonner.