De rapports indiquent que certains iMac 2021 sont vendus avec des écrans déformés

Malheureusement, et comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas un problème que l’utilisateur peut résoudre. Il y a 7 vis qui maintiennent l’écran de l’iMac sur son support de montage et il ne semble pas facile de les déplacer.

Le YouTuber iPhonedo a été le premier à en parler. En examinant le modèle récemment sorti, il a découvert qu’il penchait d’un côté. Comme il l’explique dans sa vidéo , il a commencé par le tester avec un lien torsadé, en le pliant perpendiculairement, et en le plaçant sous l’une des deux extrémités de l’ordinateur. La longueur du lien correspondait exactement à la distance entre la surface de son bureau et l’iMac. Alors qu’un côté mesurait 7,6 centimètres du bureau, l’autre mesurait 8 centimètres. Une différence de 0,4 centimètre peut sembler mineure, mais ce n’est certainement pas ainsi que le produit a été conçu.