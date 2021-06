Le streaming sur le cloud Xbox Game Pass arrive très bientôt sur Safari

by

Le streaming de jeux sur le cloud n’a pas fait les gros titres ces derniers temps, sauf si l’on compte la presse négative dont Google Stadia a fait l’objet. En fait, les dernières nouvelles concernant le streaming de jeux désavantagent une fois de plus Stadia, même si elles ne concernent pas du tout le service de Google.

Microsoft a fait savoir, presque de façon anonyme, que son service de jeu sur le cloud Xbox Game Pass sera étendu aux navigateurs Web dans les prochaines semaines. Cela inclut Safari, qui deviendra la porte d’entrée de Xbox Cloud Gaming dans les iPhone et iPad, ce que Stadia n’a pas encore réalisé.

Apple ne veut manifestement pas de services de streaming de jeux sur ses plateformes, notamment mobiles, du moins pas sans son contrôle et sa taxe habituelle. Son dernier compromis aurait obligé ces services à demander l’approbation d’Apple pour chaque titre qu’ils veulent rendre disponible en streaming sur macOS et iOS. C’était clairement un échec pour Microsoft et Xbox, qui ont opté pour une solution détournée.

En avril dernier, Xbox a annoncé la phase de test bêta de Xbox Cloud Gaming sur les navigateurs Web. Pour être clair, Stadia fonctionne déjà sur Chrome, y compris sur macOS, et la compatibilité est aléatoire avec d’autres navigateurs basés sur Chromium comme Microsoft Edge et Vivaldi. Ce qui rend l’annonce de Microsoft importante, c’est le support explicite de Safari, le navigateur Web officiel des Mac, iPhone et iPad.

Microsoft annonce maintenant que la bêta test est terminée et que la fonctionnalité sera disponible pour tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate dans les prochaines semaines.

D’autres annonces alléchantes

Sauf changement soudain de politique de la part d’Apple, cela signifie potentiellement l’arrivée officielle du service de streaming de jeux sur les appareils mobiles d’Apple. Cela signifie également que Xbox couvrira davantage d’appareils que Stadia, d’autant plus que ce dernier n’est disponible que sur certains smartphones Android.

Cette information sur le Xbox Cloud Gaming n’était en fait qu’une petite partie des grandes annonces de Microsoft sur le Xbox Game Pass. Il s’agissait notamment du passage aux consoles Xbox Series X sur le backend, promettant des performances encore meilleures. Cependant, la révélation la plus ambitieuse est l’engagement de Microsoft à proposer un nouveau jeu de premier plan sur le Game Pass chaque trimestre, ce qui lui donnerait une longueur d’avance sur la concurrence, en supposant qu’il soit capable de tenir ce calendrier.